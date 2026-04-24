Вибори у США. Де ховається справжня корупція?

У США великих махінацій на виборах майже не буває, щоб там не казав Трамп
Як корупція впливає на вибори в США та на Україну

Дещо вам новин американської антикорупції, які впливають і на нас. У контексті виборів в США.

У США великих махінацій на виборах майже не буває, щоб там не казав Трамп. Вкиди, каруселі і всякі там мігранти на дільницях масово не зустрічаються. Згідно з останніми слуханнями у Конгресі, після ручного перерахунку голосів (тобто вже за каденцію Трампа), кількість негромадян яким вдалося проголосувати від 0 до 10 людей на штат. Що очевидно є помилками дуже складної американської виборчої практики, а не якимись системними махінаціями. Бо на результат воно не впливає зовсім. Просто не дуже розумний негромадянин підпав під агітацію однієї з партій і вирішив, що також має право. Тепер депортують, мабуть, дуже смішно якщо голосував за Трампа.

Тим не менше корупція на виборах в США є (але на місцевих та на виборах у Конгрес, в смислі тільки для Палати Представників, а не для Сенату). Вона давно відома і має окрему назву – джеррімендеринг. Це коли місцева влада так перенарізає округи, аби маючи погану соціологію, все одно отримати більшу кількість мандатів по одномандатних округах. Всіх хто точно проголосує проти тебе, треба зібрати в нечисленні округи (або взагалі в один), а всі інші території перенарізати так, аби взяти там мандат за рахунок того ,що кількість твоїх виборців на окрузі буде мінімально більша. Тобто кількість виборців іншої партії розчиняється у незначній більшості твоїх виборців на кожній із виокремлених територій. Така тактика дозволяє отримати якусь додаткову кількість мандатів у Конгресі і впливає на результати місцевих виборів.

Звісно в США зараз це працює повністю легально, бо це проводиться рішенням влади штату. Більше того є рішення Верховного Суду США, яке прямо сказало, що питання нарізання округів це питання політичне, і суди тут нічого вирішувати не можуть.

Там звісно була ще боротьба на рівні штатів, і навіть судів штатів, але вже через використання Конституцій окремих штатів (так, окрім загальної Конституції у кожного штату є і окрема, яка загальну як би доповнює). Багатьом демократам джеррімендеринг не подобався давно, і вони публічно проти цього протестували.

Так після референдумів 2008 та 2010 року, в Каліфорнії створили незалежну (не берусь оцінювати наскільки) комісію, яка займалася нарізанням округів по загально затвердженій методології. Методологія до речі норм, і за нею дійсно більш менш йдуть, принаймні в Каліфорнії. Протягнули щось схоже демократи і в деяких інших штатах.

І в 2021 році Демпартія викотила законопроєкт під назвою For the People Act, який респи демонстративно та одностайно задавили у Сенаті філібастером. Закон повинен був розповсюдити частину практики боротьби з джеррімендерингом з Каліфорнії на всю країну.

Не треба думати, що всі демократичні політики були проти джеррімендерингу. Демпартія багато де до цього вдавалася, бо ну така традиція (запамʼятайте, якщо ви розвинена країна, то ваша корупція називається політичною традицією), та і загалом Демпартія не ангели.

Після цього, вже за часів сучасного Трампа, Техас демонстративно перенарізав округи і Трамп прямо публічно це підтримав, і прямо так і сказав, що це дасть респам 5-6 місць у Конгресі. Молодці хлопці корочі. І МАГА-спільнота це радо підтримала, типу треба рятувати країну від клятих сатаністів-демократів, цєль оправдиваєт срєдства, ось це все.

Загалом публічно раніше про те, що перенарізаємо заради місць, прямо заявляти було непристойно, хоча всі розуміли навіщо це робиться. Ну і плюс в Техасі це зробили вже після перепису у 2020, тобто посеред циклу. Це також формально законно, але сприймається вкрай негативно, типу дуже політично агресивний крок. Щось схоже, але в меншому обсязі було і в деяких інших респівських штатах.

Рішення в Техасі заблокував місцевий суд, за ознаками «racial gerrymandering». Бо політичний джеррімендеринг дозволений, а «расовий» ні. В чому відмінність я хз, особливо коли є чітка кореляція раси та політичних вподобань принаймні у деяких штатах. Але Верховний США відмінив рішення місцевого, на час розгляду. А коли буде розгляд ну хз.

Від такої бравади офігіла не тільки Демпартія, а і її виборці. Саме від дій та бравади Трампа, бо всі активні виборці демократів згодні вже на багато що, аби стримати Трампа і відібрати в нього хоча б Конгрес. Бо зрозуміло було, що Трамп може продавити таке і в інших штатах, які контролюють республіканці.

Як результат в тій самій Каліфорнії Гевін Ньюсом вийшов і сказав, що Трамп офігів, ми повинні відповідати, і ось вам громада референдум. Який обходить комісію, та перенарізає округи так, аби демонстративно нівелювати дії Техасу, та дати демам у Каліфорнії +5 місць.

Прям так і сказав. Референдум громада підтримала. Округи перенарізали. І всі прямо кажуть що це тимчасове, типу чисто Трампа перечекати, а далі буде як було. У 2030. Після наступного перепису населення. Воно сприймалося як баланс, тим більше що Техас і Каліфорнія явні антиподи.

Але Демпартія не зупинилась. У Вірджинії тільки що пройшов (з мінімальною перевагою) такий самий майже референдум, який дозволить перенарізати округи, аби респи втратили ще 4-5 місць. Для Вірджинії оціночний баланс стане 10 місць для демів проти 1 для респів. Ну може 9 на 2. Там прямо демонстративне протягування округу на сотню км, виглядає як тентаклі вся карта.

Звісно Трамп та залишки його МАГА-пацанів тут же почали орати, що це порушення волевиявлення. Трамп назвав це підтасовкою, як результат в Інтернетах МАГА виють (ні які все ще за Трампа), а демократи з них оруть. Підступна корупція підступної Демпартії, а те що у Техасі робили ета другоє! Обама натомість це підтримав, і сказав що хлопці оце справжня демократія та боротьба за свої права. МАГА кричать, що демократи зрадили свої обіцянки, і тепер роблять те, за що критикували респів.

Баталії йдуть жуткі, але в пресі та онлайні, а не на вулицях. І в судах. Респи там обіцяють якісь суди (і власне місцевий суд вже заборонив будь-які дії по реалізації рішень референдуму у Вірджинії), але Верховний суд штату вже декілька разів приймав рішення на користь демократів по цьому питанню, інакше б референдум не відбувся. Місцевий суд, якщо що, з міста в якому як раз більшість республіканців.

А ну і звісно у Вірджинії все це протягували лівою задньою ногою з точки зору процедури. На сесії по податках додали питання по референдуму, і тут же потягнули в роботу процес. Данило Гетманцев би оцінив. Далі були суди, але вдалося відстояти і ось 21 квітня закріпили волевиявлення на референдумі. Причому там референдум був 51.5% на 48.8%, і більше 3 мільйонів людей (вибори в Конгрес зазвичай 3-3,5 мільйона). Обидві партії нормас так мобілізували електорат. Тепер треба мобілізувати вже Верховний суд штату. Думаю вдасться, бо корупції в США, як ви памʼятаєте, нема. На тому і стоїмо.

Відповідь на дії Вірджинії збирається давати Флорида та Рон Десантіс. Через день після референдуму у Вірджинії, Десантіс анонсував на наступному тижні спецсесію, відносно такого самого перенарізання округів у Флориді. Типу аби компенсувати дії Вірджинії. Як там буде хз, юридичні проблеми реалізації такого плану Десантісу малюють норм.

Інші активні республіканські штати не поспішають щось робити, хоча обговорення є. І справа тут в Трампі. Але не в тому, що респи не бажають допомагати Трампу, бо він задовбав. Респи в першу чергу допомагають собі, а Трамп далі йде за порядком. Справа в тому, що джеррімендеринг небезпечна стратегія у випадку суттєвої зміни настроїв виборців. Принаймні у випадку малювання абсолютної переваги за допомогою перенарізання округів.

Якщо ти перенарізаєш округи так, аби отримати одне два місця (чи більше якщо штат великий), то ти майже нічим не ризикуєш. Але за для того аби відібрати найбільшу кількість місць, округи перенарізаються так аби тотально розчинити виборців іншої партії. Але платити за це доводиться тим, що перевага в кожному з округів дуже незначна. Хрусталевий дамагер виходить. Якщо вийшло – ввалить будь-кого, але якщо ворог встиг вдарити першим, то дамагер впаде з пів стусану.

Тобто абсолютно давити перенарізанням можна тільки у випадку, якщо ти очікуєш зростання рейтингу, чи принаймні готовий на це поставити. У випадку якщо діду і далі продовжить бісити як власних виборців, так і все активніше мобілізувати демократичний електорат, може так статися, що максимальне перенарізання округів, призведе до того, що програють їх всі одночасно. І таке вже бувало. І саме це обмежувало корупцію від джеррімендеринга, а не якісь там світлі побажання американських політиків.

Звичайна явка на виборах у Конгрес десь біля 70%? Уявіть собі що виборці республіканців деморалізовані підтримкою власним конгресменом ван бʼютіфул біл, тарфів та ігноруванням війни в Ірані, а виборці демократа прийдуть на ділянку відразу після мітингу «Ні королям». Прийдуть всі. У випадку якщо явка буде 60% у респів і 80% у демів загалом по штату, може так статися, що значна частина перенарізаних на тоненькому округів може бути програна. І так вже бувало в історії США.

І тому не факт, що навіть Десантісу вдасться щось там зробити, бо ризики є, а що завтра скаже чи буде робити дід, мабуть, не знає і він сам.

А інші респівськи штати загалом звісно клянуть кляту Демпартію, але поки що до активних дій не вдаються. Федерація, якою є США, вона проблеми інших штатів відносить достатньо далеко від проблем цього штату. Як і голову федерального райцентру. Тим більше що респи розуміють, що навряд чи наступним президентом США буде людина з прізвищем Кортез або Сандерс. Хоча тут я вже хз.

Тим не менш, запекла боротьба американських антикорупціонерів дуже важлива для нас, бо тільки у випадку певних змін ми можливо будемо себе почувати дещо краще.

І найменше за все я б бажав бачити варіант, коли градус запеклої боротьби у соцмережах, перекинеться на вулиці американських міст. Чи на кордони штатів.

Сподіваємося на краще.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
