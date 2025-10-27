Вся правда про ракету «Буревісник»

Ракета «Буревісник» – чергова страшилка Путіна?

Стосовно ракети «Буревісник», про випробування якої заявила Росія. І там вся їх блогосфера переповнена відповідним кудахканням і заявами, що ця ракета вже націлена на Київ.

У мене є великі питання, що ракету справді випробували (потім поясню чому). Використання такої ракети по українській території дорівнює використанню ядерної зброї, бо фактично нас будуть бомбити ядерним реактором. Ефект буде значно менший за ядерний заряд, ми отримаємо тепловий вибух (максимум 0,3-0,5 тонни, тобто як пара «Калібрів») та радіоактивне зараження території. Тим не менш це буде використання саме ядерної зброї і поки що не схоже на те, що РФ до цього готова.

Тепер про саму ракету. Ця ракета це похмурий ідіотизм часів Холодної війни. Поховали всі проєкти таких ракет ще у 70-х. Чому зрозуміло, тому що на перших випробуваннях двигуна для цієї ракети у 2019 Неньоксі двигун бахнув, випарував військових та працівників «Росатому», заср*в сотні квадратних кілометрів території, базу флоту і потонув, щоб зас*рати вже сотні кубічних кілометрів акваторії. Є варіант що двигун спочатку потонув, а потім вже бахнув, коли його діставали. Звісно Росія заявила про успішне завершення випробувань двигуна.

У Сєвєродвінську почали помирати люди, стало зрозуміло, що по РФ рухається радіоактивна хмара і по всій території РФ довелося відключати систему датчиків повітря.

Щоб там не казали, ця ракета не здатна знаходитися у польоті місяці. І тижні не здатна. І дні скоріш за все також. Справа у тому, що двигун ракети це фактично ядерний реактор, який одночасно охолоджується набігаючим потоком повітря і перетворю цей потік повітря на реактивну струю.

Насправді це не повноцінний реактор, це скоріше специфічний РІТЕГ, тобто буквально радіоактивне джерело випромінення та тепла. Але звичайні РІТЕГі мають малу потужність, а тут потужність треба велика і до того ж ракета повинна якось вмикатися та регулювати потужність, тому якісь елементи реактора у вигляді стержнів, наприклад, там повинні бути.

У цього двигуна є проблеми. Так як двигун достатньо потужний і важкий, а ракета повинна рухатися у щільних шарах атмосфери, то двигун неможливо винести на штангах далеко від ракети. Банально відірве. А рухатися саме у щільних шарах атмосфери двигун повинен, бо інакше він не зможе створювати тягу нагріванням повітря і не зможе тим повітрям охолоджуватися. І бахне. Відповідно двигун треба робити в корпусі ракети, або дуже міцно до ракети кріпити. Але тепло розповсюджується не направлено, а у всі боки. Звісно там можна щось нашаманити, але все тепло відвести неможливо.

Відповідно за декілька десятків годин польоту ракета гарантовано нагріється і почне виходити з ладу електроніка. Тому у ракети теоретично необмежена дальність польоту, бо у двигуна фактично необмежена з цієї точки зору кількість палива. Але на практиці проблема не у кількості пального, а в охолодженні.

Ракета нагрівається, тепло неможливо все відвести, і фактичний час польоту скоріш за все обмежений годинами або десятками годин. При цьому ракета вийшла повільна, бо рухатися у щільних шарах атмосфери на гіперзвукових швидкостях неможливо, бо він цього нагрівається корпус ракети. Судячи з усього швидкість ракети менша за Томагавк, десь у районі 700-900 кілометрів на годину.

Так як повітря нагрівається реактором практично безпосередньо (інакше треба захист, теплоносій, насоси, та і ефективність буде падати), то само повітря стає радіоактивним. Відповідно якщо РФ провела випробування такої ракети, найближчим часом ми про це дізнаємося з проб повітря, які армія США завжди робила під час таких випробувань. Сподіваюсь фінансування цьому відділу Пентагону не порізали і шатдаун на них не вплинув. Але якщо що у норгів на Шпіцбергені стаціонарна станція є, вона все побачить.

Ну і найголовніше. На кінцевому етапі траєкторії цю ракету треба десь затопити, бо це фактично літаючий Чорнобиль. Причому затопити треба так, аби реактор не зруйнувався, а десь тихо затонув. Далі під водою реактор буде кип’ятити океан, до того моменту як не випрацює все паливо. Це також повинно залишити певні сліди, і скоріш за все і їх можна буде помітити. У випадку якщо реактор зруйнується від удару об воду, наслідки точна можна буде помітити.

На даний момент жодних радіоактивних слідів не помічено, хоча ракета за словами росіян пролетіла 14 тис. км за 15 годин, або щось таке.

Короче, черговий «аналоговнет», дуже тішить, що вони на це витрачають час та кошти. Думаю про ці випробування заявили аби позлити Трампа, та налякати європейців. Ні про які потужні можливості прориву ППО чи ПРО у цієї ракети сказати не можна. Швидкість смішна, а велика дальність не дуже вражає на фоні того, що звичайна ядерна балістика долітає і так майже всюди по планеті. Ну окрім того, що навіть збиття такої ракети над власною територією призводить до екологічної катастрофи.