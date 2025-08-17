Для Трампа це не приниження. І ось чому...

Для Трампа це не приниження

Я на всі ці червоні доріжки якось не так дивлюсь, як ото у вас у мейнстримі прийнято. Не шукаю за ними якихось змов, або чогось іншого.

Все набагато простіше.

От Трампу би дуже сподобалося, якби, коли він прилетів до Москви, його там зустрічали з червоними доріжками, салютом з кораблів флоту (порт пяті марєй), оркестром ансамблю пєсні і тряскі на 1000 людей та танцями козаків навприсядки. Як у кліпах. Трамп би натурально кайфонув, якщо б для нього перекрили пів Москви і погнали людей з вулиць, до кінця б життя розповідав, що мегаполіс на 10 млн людей заради нього вичистили і він такий на швидкості по пустих вулицях, як у зомбі-горорі. І так би доводив всім який він крутий. Все це було б Трампу приємно, дуже приємно, і це б справило на Трампа враження, і повпливало би на позицію Трампа, на його поблажливість і так далі.

І Трамп думає, що от Путін він такий самий, як і Трамп. Що вони типу однакові. Такі собі тафгаї, мільярдери, хазяїва життя, володарі доль, перші серед безправних. Ну типу такі круті як небо, як Всесвіт, як боги. Тому Трамп робить для Путіна те, що хотів би щоб перед перемовинами зробили для самого Трампа. Ось тобі доріжка, ось тобі проліт авіації, ось тобі два літаки і ми такі, як би в фільмах про мафію, одночасно виходимо. І весь світ чекає нашої зустрічі. Круто, так?

Для Трампа це не приниження. Як там для всієї Америки не знаю, але Трампу пофіг. Що добре для Трампа, то добре і для Америки, скаже він. І всьо.

І Трамп думав, що це справить враження на Путіна (бо на Трампа би справило) і якось там повпливає на його позицію.

Але є Путін і Трамп не є однаковими. Влада для Путіна це буквально Фобос і Деймос. Буквально страх та жах. Влада Путіна, за його думками, не повинна вражати там когось, це не те що ти красивий і тобі всі аплодують. Влада для Путіна це жахати до кольок, до судом, до паралічу, до зупинки серця. Тому він і веде війну, бо супутники війни це страх та жах.

Буквально, Путін хоче, щоб усі ми, вільні українці, жахалися особисто Путіна так, щоб їли своїх дітей, замість того аби повставати проти нього. Щоб ми пішли помирати в штикових за нього проти європейців, а не називали його хуйлом. Щоб лякалися особисто його більш ніж за смерть себе та своїх близьких. Ось навіщо йому влада.

Що йому та червона доріжка, що йому ті аплодисменти?

Трамп знов і знов тягне свою свідомість комєрса у політичний світ. Тепер це називають транзакційною дипломатією, але щось я не дуже бачу, щоб воно працювало. Ось Трамп зробив транзакцію гудвіла у сторону Путіна, і що?

І нічо.