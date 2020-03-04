Чи схожі дії Туреччини у Сирії на поведінку Росії на Донбасі?

Пара турецьких Ф-16 зробила сердечко на прощання, відбомбившись по російсько-асадівським позиціях

В Сирії фактично відбувся розпад державності і склалася ситуація боротьби всіх проти всіх

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Крайние несколько дней российская бото-сфера отрабатывает тему схожести действий Турции в Сирии (Идлибе) и России на Донбассе.

Мол, турки поддерживают своих, и россияне - своих.

Сразу скажу - не выйдет.

А чтобы не вышло, публикую соответствующее пояснение ниже.

1. В Идлибе нет «тюркоязычного» населения.

Туркоманы (сирийские турки) компактно обитают не в самом Идлибе, а в провинции Алеппо (восточнее) и провинции Латакия (западнее).

Идлиб интересен туркам как звено, которое связывает два туркоманских анклава.

В аналогии с Донбассом ситуация выглядела бы так:

в Белгородской и Ростовской областях Украины (гг)), компактно проживают россияне, а Донбасс их разделяет. Россияне вторгаются на Донбасс, чтобы соединить два анклава.

2. Туркоманов (сирийских турок) россияне и асадиты бомбили несколько месяцев перед первым вмешательством турок на их защиту.

В 2015 году, первый российский Су-24, турки сбили именно за это.

На Донбассе россияне начали первые, еще до прибытия на театр ВСУ.

Далее «аналогии» расходятся ещё дальше, вплоть до полного разрыва каких-либо возможных параллелей.

3. Идлиб - последняя провинция Сирийской Арабской Республики, которая не находится под контролем сил режима Асада, после вмешательства России и Ирана, исключая территории за Ефратом, которые потеряны давно и безнадёжно (там американцы и курды держат нефтяные месторождения).

Соответственно там собрались суннитские вооружённые группировки (это уже четвертая по счету сила), которые противостоят «неверным» - алавитам Асада и иранским прокси - шиитам.

То есть действует еще мощный религиозный фактор.

Отношения Турции с суннитскими группировками сложны и лишь часть из них может быть записана в «протурецкую», например, «Национальный фронт освобождения» - смешанная группировка из арабов и сирийских турков, выделенная из Сирийской Свободной Армии (ССА) - мощной, но мозаичной по характеру (коммунисты, националисты, демократы) группировки сирийской умеренной оппозиции режиму Асала, а вот ХТШ (Хайят Тахрир Аш- Шам), бывшая «Джебжат ан-Нусра»), это религиозно обусловлена оппозиция, которая когда-то была филиалом «Аль-Каиды», и много повоевала не только с Асадом, но и с ССА, и ее протурецкими частями.

Сейчас эти группировки вместе с Турцией выступают как союзники против Асада, российского контингента и иранцев.

Астанинские соглашения 2017 года и их дальнейшие уточнения в 2018-19 года, предусматривали, в частности, создание зоны разведения группировок сирийской умеренной и радикально-религиозной оппозиции с проасадовскими силами и совместное патрулирование этой зоны турецкими и российскими подразделениями.

Проблема в том, что режим Асада, российские и иранские формирования регулярно нарушают эти соглашения (подписанные по их же инициативе), и стремятся овладеть всей провинцией Идлиб.

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В итоге, «аналогия с Донбассом» куда-то исчезает.)

Ситуация в Идлибе похожа, скорее, на бои на юго-востоке Украины в 1918 году:

где войска Асада в роли Деникина,

россияне и Иран в роли Антанты,

Красная армия в роли Сирийской свободной армии,

ХТШ в роли Махно,

а турки в роли немцев.

Тем и отличается ситуация в Идлибе (Сирии) от ситуации на Донбассе, что в Сирии практически произошел распад государственности и сложилась ситуация борьбы всех против всех, а на Донбассе - «просто» второй фронт общей российской агрессии, начавшейся в Крыму, против суверенной, независимой Украины.

Не все параллели параллельны.

З.Ы. На линии фронта в Идлибе пока без особых перемен - позиционные бои за овладение ключевыми районами местности.

Россияне, иранцы и асадиты активно пытаются овладеть и удержать населенный пункт Серакиб.

Контроли над Серакибом позволяет контролировать автомобильное сообщение Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия.

Турки продолжают методично выносить их с воздуха.

Дальнейшее развитие борьбы определят результаты завтрашних переговоров президента Турции Р.Эрдогана и президента РФ В.Путина в Москве.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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