Хроніка економічного колапсу Росії. Магазинам Duty Free прийшла смерть

Попит на товари в магазинах Duty Free у березні 2022 року в порівнянні з січнем-лютим упав у два рази

Магазини Duty Free у Росії просять уряд допомогти

Російські магазини безмитної торгівлі Duty Free просять у влади підтримки на тлі падіння попиту та пасажиропотоку через санкції. Про це 22 березня повідомляє РБК.

Виконавчий директор Євразійської асоціації безмитної торгівлі Фатіма Дзоблаєва розповіла виданню, що в нинішній геополітичній ситуації галузь безмитної торгівлі в РФ виявилася «у найкритичнішому становищі», і їй потрібні адресні заходи підтримки для «виживання компаній».

За її словами, попит на товари в магазинах Duty Free у березні 2022 року в порівнянні з січнем-лютим упав у два рази, це багато в чому пов'язано з тим, що після початку спецоперації в Україні країни ЄС та низка інших держав закрили свій повітряний простір РФ, а Росія відповіла дзеркально. Різко скоротилася і купівельна спроможність пасажирів, адже вартість товарів у таких магазинах, номінована у валюті, стала непривабливою через ослаблення курсу рубля.

Обмеження торкнулися і асортименту duty free. Постачання існуючими логістичними каналами зараз неможливі, зазначила Дзоблаєва, до того ж ЄС та деякі інші країни заборонили ввезення люксових товарів до РФ. Тобто в російські магазини не поставлятимуться товари дорожчі за €300.

Серед іншого галузь не оговталася від втрат, які зазнали під час пандемії. «За оцінкою Євразійської асоціації безмитної торгівлі, через Covid-19 ринок скоротився до 70% від обсягу, який би в 2019 році – з $600 млн до $400 млн у 2021 році», – уточнює РБК.

На цьому фоні громадська організація малого та середнього підприємництва «Опора Росії» планує найближчим часом ініціювати обговорення в уряді питання підтримки магазинів duty free. Президент організації Олександр Калінін вважає, що серед таких заходів можуть бути пільгові кредити, гранти, податкові канікули чи звільнення від орендної плати з боку аеропорту.

Нагадаємо, стало відомо, хто покараний санкціями за війну в Україні.

Читайте також: