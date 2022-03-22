  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Хроніка економічного колапсу Росії. Магазинам Duty Free прийшла смерть

    Попит на товари в магазинах&nbsp;Duty Free&nbsp;у березні 2022 року в порівнянні з січнем-лютим упав у два рази - Хроніка економічного колапсу Росії. Магазинам Duty Free прийшла смерть
    Попит на товари в магазинах Duty Free у березні 2022 року в порівнянні з січнем-лютим упав у два рази
    фото з відкритих джерел

    Магазини Duty Free у Росії просять уряд допомогти

    Російські магазини безмитної торгівлі Duty Free просять у влади підтримки на тлі падіння попиту та пасажиропотоку через санкції. Про це 22 березня повідомляє РБК.

    Виконавчий директор Євразійської асоціації безмитної торгівлі Фатіма Дзоблаєва розповіла виданню, що в нинішній геополітичній ситуації галузь безмитної торгівлі в РФ виявилася «у найкритичнішому становищі», і їй потрібні адресні заходи підтримки для «виживання компаній».

    За її словами, попит на товари в магазинах Duty Free у березні 2022 року в порівнянні з січнем-лютим упав у два рази, це багато в чому пов'язано з тим, що після початку спецоперації в Україні країни ЄС та низка інших держав закрили свій повітряний простір РФ, а Росія відповіла дзеркально. Різко скоротилася і купівельна спроможність пасажирів, адже вартість товарів у таких магазинах, номінована у валюті, стала непривабливою через ослаблення курсу рубля.

    Обмеження торкнулися і асортименту duty free. Постачання існуючими логістичними каналами зараз неможливі, зазначила Дзоблаєва, до того ж ЄС та деякі інші країни заборонили ввезення люксових товарів до РФ. Тобто в російські магазини не поставлятимуться товари дорожчі за €300.

    Серед іншого галузь не оговталася від втрат, які зазнали під час пандемії. «За оцінкою Євразійської асоціації безмитної торгівлі, через Covid-19 ринок скоротився до 70% від обсягу, який би в 2019 році – з $600 млн до $400 млн у 2021 році», – уточнює РБК.

    На цьому фоні громадська організація малого та середнього підприємництва «Опора Росії» планує найближчим часом ініціювати обговорення в уряді питання підтримки магазинів duty free. Президент організації Олександр Калінін вважає, що серед таких заходів можуть бути пільгові кредити, гранти, податкові канікули чи звільнення від орендної плати з боку аеропорту.

    Нагадаємо, стало відомо, хто покараний санкціями за війну в Україні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти санкції війна ринок Україна окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хроніка економічного колапсу Росії. Магазинам Duty Free прийшла смерть