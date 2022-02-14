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    Думки вголос

    План дій – найкращий засіб проти паніки

    Зберігайте спокій й чистіть зброю - План дій – найкращий засіб проти паніки
    Зберігайте спокій й чистіть зброю
    фото: mil.gov.ua

    Не треба ігнорувати проблему, до неї треба готуватися

    Мовою оригіналу

    Паника возникает тогда, когда решение не принято. Когда оно принято – паники нет. Есть план действий.

    Просто определитесь, что вы будете делать. Оставаться или уезжать. Воевать или нет. И как только это решение будет принято, все сразу станет на свои места.

    Тот, кто решил уезжать – будет предпринимать меры к отъезду.

    Тот, кто решил воевать – будет предпринимать меры к обороне.

    Найдите свое место просто. Определитесь, что вы хотите делать. Уезжать, воевать, помогать воюющим в меру сил и возможностей.

    Советов тут уже никто никаких дать не может. Такие решения принимает уже каждый сам. Каждый сам определяет шкалу своих приоритетов.

    Единственный унифицированный совет в этой ситуации – вывезти детей. Стариков. Семью. Если ваши близкие не будут принимать участие в сопротивлении

    Потому что иначе они будут только мешать. Всем. В первую очередь – именно вам.

    Разговоры про патриотизм, конечно, правильны, но детям под обстрелами делать совершенно нечего. Потом до пенсии на психотерапевтов работать только.

    Да и мирняк в целом тоже только лишь мешается под ногами, ограничивает возможности применения сил и средств, сковывает действия и отвлекает ресурсы. Если на крыше огневая точка, а на подвале надпись «Не стреляйте, здесь живут люди» – это сковывает возможности её уничтожения и может стоить жизни солдатам.

    Да и вообще армии будет не до вас. Не до того, чтобы привозить вам воду и кормить вас кашей. Так что если вы не нужны обороне – лучше не мешаться под ногами.

    Каждый хорош на своем месте.

    Лучше в это время деньги в Польше зарабатывать и на тепловизоры переводить, чем ждать, когда у теробороны появятся свободное время и ресурсы, чтобы приехать и привезти вам бочку воды. Им и без вас будет чем заняться

    Просто примите решение.

    И вы сразу успокоитесь. Вот увидите.

    А то на все эти метания в Facebook смотреть невозможно.

    Британские страховщики прекращают страховку самолетов, летящих в Украину? Да и всё равно. Если вы остаётесь и чистите оружие – вам какое до этого дело? Если уезжаете – так выбирайте альтернативные пути отъезда.

    Но бегать по Facebook, разбрасывая зраду горстями – самый худший вариант.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти армія війна
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    План дій – найкращий засіб проти паніки