Як і очікувалось, НАТО послало Путіна куди подалі

Польський екс-міністр сказав прямим текстом: сунетесь ще раз – отримайте по яйцях

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Как и говорилось – Путина в Женеве абсолютно предсказуемо послали очень далеко. Прямым текстом. Не скрываясь.

Вопрос возвращения НАТО куда-то там в 1997 год даже не обсуждается, остановка расширения НАТО на Восток не обсуждается – и, по-моему, это впервые сказано открытым текстом, раньше западная дипломатия все пыталась употреблять обтекаемые формулировки, вчера сказано напрямую – не твое собачье дело, НАТО будет расширятся туда, куда захочет.

Единственное, что Альянс готов обсудить, это неразмещение ракет в Украине – но в обмен на уступки по Донбассу и Крыму и засовывание калининградских «Искандеров» куда подальше.

В случае агрессии же, наоборот, войска НАТО гарантированно будут приближены к границам России, и ракетные установки размещены в Украине

Польский экс-министр иностранных дел вообще сказал прямым текстом: сунетесь еще раз – получите по яйцам. Мне очень нравится этот ответ. Hа понятном гопнику языке.

К слову, появилась новость и о том, что США совместно с Германией прорабатывают новые методы остановки «Северного потока».

Путин уникальный человек, конечно же. Байден пришел, чтобы бороться с Китаем, про Украину он думал где-то в третьем десятке проблем – но Вова сумел переключить его на себя и сделал чуть не главной повесткой дня для Белого Дома.

НАТО трещало по швам – но Вова склеил его заново так, что теперь домкратом не растащишь. «Северный Поток» был уже почти сертифицирован – блин, ну какая тебе разница, подожди ты со своим долбаным вторжением еще год, пусть в Германии сменится власть и новая тоже тихо-спокойно закроет глаза на этот вопрос, зачем ты им под шумок даешь такой козырь, тебе же абсолютно пофигу в этом ли году, в следующем ли – но нет, умудрился поднять даже и этот, казалось бы, похороненный вопрос.

Ну, что сказать. Успехов тебе, Владимир Владимирович.

Но. Давайте повторим в стопятидесятый раз. Воевать за Украину придется Украине. Да, стратегическое решение принято. Да, Украину, в отличие от Казахстана или Беларуси, никто уже не сольет. Да, на сжирание её одну не оставят. Да, помощь будет беспрецедентная. Но воевать за саму себя придется Украине

Да, с огромной поддержкой, с ПВО, радарами, «Стингерами» и самолетами от США и Британии, джавелинами и гаубицами от Эстонии и помощью от всего мира – но самим. Потому что Запад, в первую очередь, воюет за себя.

И ему выгодно воевать с медведем гопиником на территории Украины и руками Украины. А не на своей и своими.

Потому что это хотя бы просто банально дорого. Очень дорого. На порядки дороже, чем помогать Украине сейчас. Ничего личного, просто политика.

Во всем остальном все развивается абсолютно ожидаемо. Стороны высказали друг другу в глаза все, что хотели – и разошлись по углам ринга, поняв, что говорить, в принципе, больше не о чем.

Переговоры сами по себе – это хорошо. Они, пор крайней мере, оттягивают вероятность вторжения России. Пока говорят – нападать не будут.

Все остальное зависит уже от Украины. Да, при помощи других, но в первую очередь – от Украины.

И ни от кого больше.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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