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    Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)

    Російські військові сплять на підлозі в очікуванні ймовірного наступу на Україну - Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)
    Російські військові сплять на підлозі в очікуванні ймовірного наступу на Україну
    фото: golubschool.ru

    Військові перебувають у приміщенні залізничної станції Долбіно

    Російське військове командування розмістило у приміщенні залізничної станції у селі Долбіно (Білгородська обл., РФ) близько сотні військовослужбовців Таманської дивізії збройних сил РФ. Варто зазначити, що вищезгадана залізнична станція розташована у 15 км від українського кордону. Про це повідомляється на сайті російської Асоціації зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників.

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    Станом на 20 лютого російські військові перебували у приміщенні станції вже упродовж п’яти днів. Військові не мали харчів та води, їх підгодовувало місцеве населення.

    Після розголосу , якому піддав ситуацію Комітет солдатських матерів Росії, командування дивізії взялося за вирішення питання. Керівництво з’єднання повідомило, що найближчим часом військових відправлять до пункут призначення, а також забезпечать гарячим харчуванням.

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    Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)
    Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)
    Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)

    Згодом, за свідченнями місцевих мешканців, частину особового складу забрали зі станції, проте деяких військових залишили у приміщенні станції.

    Раніше повідомлялося, що, згідно з даними американської розвідки, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу на Україну.

    Також повідомлялося, що Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ.

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    Теги: Росія армія військові кордон солдат
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    Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)