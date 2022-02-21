Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)

Російські військові сплять на підлозі в очікуванні ймовірного наступу на Україну

Військові перебувають у приміщенні залізничної станції Долбіно

Російське військове командування розмістило у приміщенні залізничної станції у селі Долбіно (Білгородська обл., РФ) близько сотні військовослужбовців Таманської дивізії збройних сил РФ. Варто зазначити, що вищезгадана залізнична станція розташована у 15 км від українського кордону. Про це повідомляється на сайті російської Асоціації зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників.

Станом на 20 лютого російські військові перебували у приміщенні станції вже упродовж п’яти днів. Військові не мали харчів та води, їх підгодовувало місцеве населення.

Після розголосу , якому піддав ситуацію Комітет солдатських матерів Росії, командування дивізії взялося за вирішення питання. Керівництво з’єднання повідомило, що найближчим часом військових відправлять до пункут призначення, а також забезпечать гарячим харчуванням.

Згодом, за свідченнями місцевих мешканців, частину особового складу забрали зі станції, проте деяких військових залишили у приміщенні станції.

Раніше повідомлялося, що, згідно з даними американської розвідки, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу на Україну.

Також повідомлялося, що Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ.

Читайте також: