Командири РФ кинули 100 солдатів без харчів та води біля українського кордону (фото)
Військові перебувають у приміщенні залізничної станції Долбіно
Російське військове командування розмістило у приміщенні залізничної станції у селі Долбіно (Білгородська обл., РФ) близько сотні військовослужбовців Таманської дивізії збройних сил РФ. Варто зазначити, що вищезгадана залізнична станція розташована у 15 км від українського кордону. Про це повідомляється на сайті російської Асоціації зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників.
Станом на 20 лютого російські військові перебували у приміщенні станції вже упродовж п’яти днів. Військові не мали харчів та води, їх підгодовувало місцеве населення.
Після розголосу , якому піддав ситуацію Комітет солдатських матерів Росії, командування дивізії взялося за вирішення питання. Керівництво з’єднання повідомило, що найближчим часом військових відправлять до пункут призначення, а також забезпечать гарячим харчуванням.
Згодом, за свідченнями місцевих мешканців, частину особового складу забрали зі станції, проте деяких військових залишили у приміщенні станції.
Раніше повідомлялося, що, згідно з даними американської розвідки, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу на Україну.
Також повідомлялося, що Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ.