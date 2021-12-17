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    Звіт Шмигаля і накопичувальні пенсії: що сьогодні розгляне Рада

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    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує доповідь для парламенту&nbsp; - Звіт Шмигаля і накопичувальні пенсії: що сьогодні розгляне Рада
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує доповідь для парламенту 
    фото: УП

    Парламентарі заслухають Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в країні

    Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до уряду. Перед нардепами виступить із доповіддю прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Засідання парламенту традиційно розпочнеться о 10.00.

    Звіт голови Кабінету міністрів є першим питанням порядку денного. Вона буде присвячена соціально-економічній ситуації в Україні. Прем’єр також розповість про заходи, яких вживає Кабмін для вирішення проблемних питань.

    Далі нардепи планують ухвалити постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. Після чого вони перейдуть до розгляду законопроєктів у першому та другому читаннях.

    Серед важливих законодавчих ініціатив, які потрапили в сьогоднішній порядок денний, є три законопроєкти про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683, 2683-2, 2683-3). Народні депутати можуть їх розглянути повторно в першому читанні.

    Для повторного розгляду з пропозиціями президента пропонується закон «Про адміністративну процедуру» (№ 3475).

    Також нардепи можуть повторно розглянути закон про вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності партій (із пропозиціями президента України, № 5253-1).

    До першого читання запропоновані законопроєкти про:

    • встановлення нового свята – Дня української державності (президентський законопроєкт № 5864);
    • адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
    • затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки (№ 6129);
    • вдосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності (№ 5409).

    У другому читанні народні обранці планують розглянути законопроєкти:

    • про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються профілактичних щеплень (№ 6084);
    • про державну підтримку сфери спорту (№ 4577);
    • про зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (№ 5719);
    • про оподаткування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278 та № 4279);
    • про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення лотерей та азартних ігор (№ 2713-д);
    • про лікарські засоби (№ 5547);
    • про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099);
    • про вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в повітря (№ 5339);
    • про Загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (№ 5723);
    • про збереження лісів (№ 5650);
    • про вдосконалення засад діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5305).

    Крім того, до порядку денного включені низка законопроєктів про ратифікацію угод та конвенцій. Є і кілька проєктів законів про вихід з угод СНД (Співдружності Незалежних Держав).

    Напередодні Рада прийняла антитютюновий закон: електронні сигарети прирівняли до звичайних. Цим законом до всього іншого забороняється продаж ментолових, ароматизованих та міцних сигарет.

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    Теги: Кабмін Верховна Рада економіка закон уряд пенсія влада Денис Шмигаль
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    Звіт Шмигаля і накопичувальні пенсії: що сьогодні розгляне Рада