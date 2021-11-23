Хто відповість за нестачу палива в армії?

Арктичного дизелю взагалі не закупили

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Проблемы с обеспечением топливом Министерства обороны Украины накануне большой войны зимой требуют немедленного заседания СНБО. Данные проверяются из открытых источников – бюджета, мониторинга системы Прозорро и источников министерстве.

1. На тыловое обеспечение ВСУ в бюджете Минобороны предусмотрено 13,1 миллиарда гривен, однако по состоянию на 22 ноября не заключены контракты на сумму 4,2 миллиарда гривен, около 32% от общего бюджета обеспечения.

При этом из-за провала в обеспечении Министерства обороны в 2020-м году не было использовано более 10% средств, предусмотренных на тыловое обеспечение, которые в результате были не использованы и списаны в конце года для использования другими министерствами и ведомствами.

В этом году масштабы не использованных средств из-за ошибок в планировании и организации закупок могут стать еще большими.

2. Проблемы в обеспечении армии топливом. С 1 января по 22 ноября в войска поставлено топливо в объеме 22% от годового плана, фактически план обеспечения топливом сорван. Поставки топлива по плану 2021-го года начались только в октябре. Качество топлива остается при этом крайне низким.

В бюджете на закупки топлива выделено по плану свыше 5 миллиардов гривен, из них 1,13 миллиарда гривен сняты на финансирование других нужд. Их оставшихся 3,87 миллиарда гривен заключены контракты либо ведутся работы по заключению контрактов на сумму 2,4 миллиарда гривен. Закупки топлива на оставшуюся сумму в 1,47 миллиарда гривен не осуществлены, заключение контрактов под угрозой.

Наибольшей проблемой является полный провал закупок арктического дизельного топлива – не закуплено ни одной тонны. Государство обязано немедленно применить чрезвычайные меры и в свзяи с угрозой начала боевых действий зимой законтрактовать из Резервного фонда Кабмина не менее 40-50 тысяч тонн арктического дизельного топлива. В январе будет поздно.

Также острой проблемой является отсутствие закупок в течение года 3 сортов масел для бронетехники, необходимо немедленное принятие мер для исправления положения в условиях скорого начала полномасштабных боевых действий.

В связи с подорожаением топлива возникают серьезные проблемы с исполнением некоторых заключенных контрактов.

3. Проблемы в обеспечении армии вещевым имуществом. По данному направлению выделено 3,5 миллиарда гривен. Однако снято для финансирования других направлений около 400 миллионов гривен. Из оставшихся 3,1 миллиарда гривен в период январь – ноябрь 2021-го в войска поставлено имущества на сумму в 1,5 миллиарда гривен (42% от годового плана).

На данный момент не заключены договора на сумму в 600 миллионов гривен, что также создает опасность их не использования и списания в конце года на другие министерства.

4. Руководство страны делает многократные заявления о выделении рекордных сумм на финансирование армии. Однако на практике в 2020-м году бюджет обеспечения был незаконно сокращен фактически на 10%, а в этом году урезать могут и на большую сумму. К сожалению, какой-либо действенный контроль за бесхозяйственным отношением к обеспечению армии в государстве на данный момент отсутствует.

Учитывая критически малые сроки подгоовки к вторжению, о которых сообщила военная разведка Минобороны, необходимо срочное заседание СНБО для принятия немедленных решений, прежде всего создания запасов топлива.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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