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    Думки вголос

    На армію грошей немає, зате на телеканал дають мільярд

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Депутати мають займатися захистом держави, а не політичними чварами - На армію грошей немає, зате на телеканал дають мільярд
    Депутати мають займатися захистом держави, а не політичними чварами
    фото з відкритих джерел

    Фінансування державних медіа мають проходити через сесійну залу

    Витрачати півтора мільярда бюджетних коштів на боротьбу з опозицією, коли ворог стоїть на кордонах – це злочин.

    Три роки не підвищується грошове забезпечення в армії, бо «немає грошей». Зірвані тендери на закупівлю пального, бронежилетів, медичного, харчового забезпечення. Кажуть – нема грошей. А 320 мільйонів на це неподобство в них є для того, щоб за рахунок бюджетних коштів паплюжити опозицію, паплюжити лідерів опозиції, паплюжити наших міжнародних партнерів. Я впевнений у тому, що зараз коїться злочин.

    Я впевнений, що подібні кошти мають проходити через сесійну залу на затвердження кошторису. Через бюджетний комітет, через підпис як зміни в законі. Витрачати більше мільярда на російськомовний телеканал ДОМ, який був передбачений для того, щоб мовити на окуповані території.

    Замість цього в порушення закону про мову, закону про телебачення російськомовний проросійський контент розповсюджувати на всю територію України – це божевілля

    В цих умовах півтора мільярда витрачати без тендерів Прозорро, не покривши першочергові витрати, коли ворог стоїть біля наших кордонів, витрачати на те, щоб боротися з опозицією.

    І в такий спосіб намагатися хоч якось утримати свій рейтинг, зруйнований всілякими «Гогілашвілі», «друзями президента», чи через ці польоти, через офшори Pandora Papers, чи через «вагнергейт». І ми зараз знаємо вже механізм злиття інформації. Намагатися переключити увагу – це злочин. І опозиція, і наші міжнародні партнери точно цього не допустять.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: телебачення рейтинг окуповані території опозиція злочин вагнергейт Pandora Papers
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    На армію грошей немає, зате на телеканал дають мільярд