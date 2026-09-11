Хліб, чай і сира морква: після скандалу зі шкільним харчуванням у Чернівцях відкрито кримінальне провадження

Після появи фото шкільного обіду влада ініціювала перевірку, а тепер ситуацією зайнялася поліція

У Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження після скарги на організацію харчування учнів у ліцеї №9. Йдеться про той самий випадок, через який на початку вересня у соцмережах поширили фото шкільної їжі, зокрема хліба, чаю та моркви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар речниці Нацполіції Чернівецької області Кароліни Маришевої Суспільному Чернівці.

Правоохоронці розслідують можливе порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Наразі триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або пробаційний нагляд, обмеження волі чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Водночас радник фірми-підрядника, яка відповідає за харчування у ліцеї, Василь Пацарнюк заявив Суспільному, що компанію наразі не повідомляли про відкриття провадження. За його словами, підрядник не вбачає у своїх діях кримінального правопорушення.

«Якщо відкривається кримінальна справа, то її відкривають за певним фактом. Потім проводять першочергове розслідування і вирішують, чи є підстави продовжувати справу. У цій ситуації вони зараз розбираються» – каже Пацарнюк.

Водночас він наголосив, що, на його думку, провадження не свідчить про наявність правопорушення з боку підрядника.

Це ж не проти нас відкрили справу, а за фактом. А якщо брати сам факт, то дати дитині моркву – це кримінал?», – каже Пацарнюк.

Нагадаємо, 3 вересня «Главком» писав про скандал із харчуванням школярів у Чернівцях. Тоді у соцмережах поширили фотографію шкільного обіду, на якій були хліб, чай та морква. Її опублікував чернівчанин Леонід Прокопчук, саркастично прокоментувавши запропоноване учням меню.

Фото обіду, який отримали діти в у ліцеї №9 м. Чернівці Фото: Facebook-сторінка Леоніда Прокопчука

На ситуацію відреагував начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Він заявив про службову перевірку конкретного інциденту та доручив провести позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини.

«Вважаю неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини», – написав Осипенко.

Він також наголосив, що перевірятимуть не лише документи, а й те, яку їжу фактично отримують діти, а за виявлені порушення відповідальні мають понести покарання.

В Управлінні освіти Чернівецької міської ради тоді повідомили, що зв'язалися з підрядником та адміністрацією школи.

Харчування, яке отримали учні у ліцеї №9 в Чернівцях фото: Oksana Prodan

«Такий вигляд і якість харчування нас категорично не влаштовують і подавати їжу так не мають. Наші діти обов’язково отримуватимуть їжу в належному вигляді», – заявили в управлінні.

Водночас в управлінні пояснили, що після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на шкільні кухні значно зросло. За даними відомства, напередодні у школах харчувалися понад 26 тис. дітей, тоді як торік щодня – близько 8–10 тис.

Нагадуємо, схожа ситуація виникла на Житомирщині. Після публікації фото шкільного обіду з ліцею №19 у Житомирі, яке викликало обговорення у соцмережах, обласна влада вирішила перевірити організацію харчування. Начальник ОВА Віталій Бунечко заявив, що зображене на фото меню того дня справді подавали дітям, однак порція могла бути неповною.

Після цього в області створили робочу групу для перевірки організації гарячого харчування учнів 1–11 класів.