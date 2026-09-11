Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хліб, чай і сира морква: після скандалу зі шкільним харчуванням у Чернівцях відкрито кримінальне провадження

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Хліб, чай і сира морква: після скандалу зі шкільним харчуванням у Чернівцях відкрито кримінальне провадження
Харчування, яке отримали учні у ліцеї №9 в Чернівцях
фото: Facebook/Руслан Осипенко

Після появи фото шкільного обіду влада ініціювала перевірку, а тепер ситуацією зайнялася поліція

У Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження після скарги на організацію харчування учнів у ліцеї №9. Йдеться про той самий випадок, через який на початку вересня у соцмережах поширили фото шкільної їжі, зокрема хліба, чаю та моркви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар речниці Нацполіції Чернівецької області Кароліни Маришевої Суспільному Чернівці.

Правоохоронці розслідують можливе порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Наразі триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або пробаційний нагляд, обмеження волі чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Водночас радник фірми-підрядника, яка відповідає за харчування у ліцеї, Василь Пацарнюк заявив Суспільному, що компанію наразі не повідомляли про відкриття провадження. За його словами, підрядник не вбачає у своїх діях кримінального правопорушення.

«Якщо відкривається кримінальна справа, то її відкривають за певним фактом. Потім проводять першочергове розслідування і вирішують, чи є підстави продовжувати справу. У цій ситуації вони зараз розбираються» – каже Пацарнюк.

Водночас він наголосив, що, на його думку, провадження не свідчить про наявність правопорушення з боку підрядника.

Це ж не проти нас відкрили справу, а за фактом. А якщо брати сам факт, то дати дитині моркву – це кримінал?», – каже Пацарнюк.

Нагадаємо, 3 вересня «Главком» писав про скандал із харчуванням школярів у Чернівцях. Тоді у соцмережах поширили фотографію шкільного обіду, на якій були хліб, чай та морква. Її опублікував чернівчанин Леонід Прокопчук, саркастично прокоментувавши запропоноване учням меню.

Фото обіду, який отримали діти в у ліцеї №9 м. Чернівці
Фото обіду, який отримали діти в у ліцеї №9 м. Чернівці
Фото: Facebook-сторінка Леоніда Прокопчука

На ситуацію відреагував начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Він заявив про службову перевірку конкретного інциденту та доручив провести позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини.

«Вважаю неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини», – написав Осипенко.

Він також наголосив, що перевірятимуть не лише документи, а й те, яку їжу фактично отримують діти, а за виявлені порушення відповідальні мають понести покарання.

В Управлінні освіти Чернівецької міської ради тоді повідомили, що зв'язалися з підрядником та адміністрацією школи.

Харчування, яке отримали учні у ліцеї №9 в Чернівцях
Харчування, яке отримали учні у ліцеї №9 в Чернівцях
фото: Oksana Prodan

«Такий вигляд і якість харчування нас категорично не влаштовують і подавати їжу так не мають. Наші діти обов’язково отримуватимуть їжу в належному вигляді», – заявили в управлінні.

Водночас в управлінні пояснили, що після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на шкільні кухні значно зросло. За даними відомства, напередодні у школах харчувалися понад 26 тис. дітей, тоді як торік щодня – близько 8–10 тис.

Нагадуємо, схожа ситуація виникла на Житомирщині. Після публікації фото шкільного обіду з ліцею №19 у Житомирі, яке викликало обговорення у соцмережах, обласна влада вирішила перевірити організацію харчування. Начальник ОВА Віталій Бунечко заявив, що зображене на фото меню того дня справді подавали дітям, однак порція могла бути неповною.

Після цього в області створили робочу групу для перевірки організації гарячого харчування учнів 1–11 класів.

Читайте також:

Теги: школа Руслан Осипенко харчування поліція Чернівці розслідування штраф кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 70% вартості проаналізованих закупівель транспорту припало на військові частини та систему МВС
Автопарк часів війни: які машини тепер купує держава Наші гроші
28 серпня, 10:40
Польська поліція спільно з Агентством внутрішньої безпеки провела операцію із затримання росіянина
У Польщі росіянин готував убивство «незручного для Путіна» громадянина
13 серпня, 17:02
Спеціальні патрульні автомобілі зовні не відрізняються від звичайних машин
Голова МВС розповів, скільки таємних патрулів «Фантом» працюватимуть на українських дорогах
21 серпня, 13:58
Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника, затримали його та вилучили машину, яку вже повернули власникові
У Києві затримано військовослужбовця в СЗЧ, який підозрюється у викраденні авто захисника
17 серпня, 10:58
Державне контрольне управління заявило про фінансові ризики для державного бюджету
Снаряди для України на €70 млн: міністр оборони Естонії звільнився після скандалу
3 вересня, 05:45
Як змінилися ціни на квартири в Україні
Шторм на ринку нерухомості: Київ скидає ціни, в регіонах виник дефіцит (огляд)
2 вересня, 16:23
Мерія Кам’янця-Подільського заявила про спробу перевороту: деталі гучного скандалу
Мерія Кам’янця-Подільського заявила про спробу перевороту: деталі гучного скандалу
7 вересня, 09:22
Будинок у Хрипівці
Село на Чернігівщині через наплив переселенців переживає будівельний бум
6 вересня, 17:15
Іранські та китайські державні структури використовували Claude для виявлення потенційних політичних дисидентів
Злочинці в Китаї та Росії використовують штучний інтелект як зброю
Вчора, 00:29

Кримінал

Суд зобов’язав адвоката спростувати гучні звинувачення на адресу ексзахисниці у справі Фаріон
Суд зобов’язав адвоката спростувати гучні звинувачення на адресу ексзахисниці у справі Фаріон
Операція «Карфаген»: ЗМІ показали мільйонні активи Сліпчука
Операція «Карфаген»: ЗМІ показали мільйонні активи Сліпчука
Хліб, чай і сира морква: після скандалу зі шкільним харчуванням у Чернівцях відкрито кримінальне провадження
Хліб, чай і сира морква: після скандалу зі шкільним харчуванням у Чернівцях відкрито кримінальне провадження
Правоохоронці повідомили про підозру духовному наставнику Путіна
Правоохоронці повідомили про підозру духовному наставнику Путіна
Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми та конфіскацію у справі про «плюшки»
Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми та конфіскацію у справі про «плюшки»
Операція «Феміда». Суд призначив нардепу Столару заставу у 300 млн грн
Операція «Феміда». Суд призначив нардепу Столару заставу у 300 млн грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua