Шестеро військових ТЦК постануть перед судом через катування цивільних у Харкові

Серед обвинувачених – майор ТЦК, якого слідство називає організатором

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо шістьох військовослужбовців одного з районних ТЦК Харкова, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі та катуванні двох цивільних чоловіків. Обвинувальний акт направили до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, військовослужбовці під приводом проведення заходів з оповіщення та призову громадян увірвалися до приватного домоволодіння. Під час так званого обшуку вони представилися працівниками СБУ та вимагали від двох чоловіків зізнатися у нібито причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин.

Коли один із потерпілих спробував чинити опір, військові відкрили по ньому вогонь із бойового пістолета. Чоловік отримав вогнепальне поранення.

Після цього обох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК. Там чоловіків тривалий час незаконно утримували, били, погрожували зброєю та вимагали надати потрібну військовим інформацію. Одного з потерпілих також змушували підписувати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного чоловіка відпустили, а іншому вдалося самостійно втекти.

Під час розслідування ДБР встановило, що до злочину причетні шестеро військовослужбовців. Серед них – майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. За версією слідства, він організував злочинну діяльність та залучив до неї військовослужбовців підрозділу охорони ТЦК, а також військових інших підрозділів, які займалися рекрутингом кандидатів до військових частин.

Також слідчі встановили, що пістолет, з якого стріляли в потерпілого, був трофейною зброєю.

Військовослужбовцям інкримінують незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї й боєприпасів, хуліганство із застосуванням зброї, незаконне проникнення до житла, викрадення людини, замах на умисне вбивство та катування.

За цими статтями їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Обвинувальний акт направили до суду Фото: ДБР

Наразі основний фігурант та ще один військовослужбовець за рішенням суду перебувають під вартою. Двоє інших – під нічним домашнім арештом, ще двом обрали запобіжний захід у вигляді застави.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.