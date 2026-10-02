У Росії ув’язнені влаштували бунт у потязі

За неофіційною інформацією, загинув конвоїр, а поранених утримують у вагоні

Засуджені РФ, яких етапували вагоном потяга Владикавказ – Адлер, вступили в конфлікт із конвоєм. За попередніми даними, вони зірвали стоп-кран, заволоділи його зброєю та забарикадувалися у вагоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra, що цитує РЕН ТВ.

Заворушення почалися після того, як потяг проїхав Беслан: у районі станції Муртазово зірвали стоп-кран. За попередньою інформацією, етаповані захопили зброю охорони, вбили одного конвоїра та поранили ще трьох співробітників Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Згодом РЕН ТВ повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Бунтівники, за даними джерел, забарикадувалися у вагоні разом із пораненими конвоїрами й не випускають їх. Вагон оточили силовики, на місце стягують екстрені служби та спецпризначенців. Про втечу ніхто не повідомляв.

Telegram-канал 112 додав, що під час бунту вбили одного з в’язнів.

Що кажуть офіційні джерела

У ФСІН (Федеральна служба виконання покарань) Росії підтвердили загибель співробітника, однак заперечили інформацію про бунт ув’язнених у потязі Владикавказ – Адлер. Як повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у ФСІН, один із конвойованих напав на співробітника та вбив його. Водночас Telegram-канал Baza стверджує, що під час зупинки потяга ув’язненого вивели до туалету з останнього вагона, де він нібито вихопив автомат у конвоїра та відкрив вогонь по співробітниках ФСІН. За даними каналу, загинули двоє людей – співробітник ФСІН і сам нападник, ще троє конвоїрів дістали тяжкі поранення.

Схожі випадки в Росії

Ще у 2024 році ISW зазначав, що з початком повномасштабного вторгнення ув’язнені в Росії дедалі частіше влаштовують заворушення, а російські джерела скаржилися на «радикалізацію» в колоніях.

У червні 2024 року шестеро ув’язнених у ростовському СІЗО взяли в заручники двох співробітників, вимагаючи зброю та можливість виїхати. Спецпризначенці ліквідували нападників.

Наприкінці серпня 2026 року, за повідомленням Exilenova+, в Ростовській області з-під конвою втекли ув’язнені, яких готували до відправлення на війну проти України. Повідомлення про напади втікачів офіційно не підтвердили.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ув’язнені захопили колонію № 19 у Волгоградській області РФ. Тоді загинули працівники колонії, багато людей було поранено.