Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь
Прокуратура підготувала для Ігора М. підозру за трьома статтями
фото: polsatnews.pl

Районний суд Ярослава взяв під варту на три місяці 31-річного громадянина України Ігора М., який зарізав священника

У Польщі районний суд у місті Ярослав ухвалив рішення про застосування тимчасового арешту терміном на три місяці щодо 31-річного громадянина України Ігора М., який у четвер вчинив кривавий напад на території місцевого монастиря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Через важкий психічний стан підозрюваного запобіжний захід він відбуватиме в умовах психіатричного стаціонару.

Арешт у лікарні та стан підозрюваного

За клопотанням прокуратури суд погодився із необхідністю ізоляції чоловіка. Як повідомила представниця Окружної прокуратури в Пшемислі Божена Хараш-Волошин, через стан здоров’я Ігора М. навіть не доправляли до зали засідань.

Експерти-психіатри виявили у 31-річного чоловіка гострі психотичні розлади, дезорганізацію мислення, сильне психомоторне збудження та відсутність логічного контакту. Наразі його стан не дозволяє проводити слідчі дії чи допити, зазначає видання RMF24.pl.

У прокуратурі наголошують: поточний висновок лікарів стосується лише його теперішнього стану і не визначає його осудності безпосередньо під час вчинення злочину – це встановлюватиме окрема експертиза. Також слідчі очікують на результати аналізів крові щодо наявності наркотиків чи психотропів.

Нова деталь у справі: як нападник опинився в Ярославі

У ході розслідування з’явилася нова деталь щодо того, як саме 31-річний українець потрапив до монастиря. З’ясувалося, що перед атакою Ігор М. їхав з Німеччини транзитом через Польщу та мав намір повернутися в Україну. Однак при спробі перетину кордону в Корчовій польські прикордонники його не пропустили, оскільки його автомобіль не мав чинного страхового поліса.

Після цього транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик до Ярослава, куди потрапив і сам чоловік, де згодом і влаштував різанину.

Офіційні звинувачення та наслідки нападу

Внаслідок нападу з використанням ножа постраждали п’ятеро осіб. Один із найважче поранених священників помер у лікарні, ще четверо людей дістали поранення.

Прокуратура підготувала для Ігора М. підозру за трьома статтями: умисне вбивство, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

На запитання журналістів про те, чи був Ігор М. учасником бойових дій на фронті в Україні, у прокуратурі відповіли, що наразі такої інформації немає, і це питання на даному етапі є другорядним для встановлення обставин злочину.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.

Також президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.

Як повідомлялося, прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігорю М., який напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства.

Читайте також:

Теги: Польща вбивство напад автомобіль розслідування священник поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок удару та подальшої детонації у Милій зазнали пошкоджень десятки житлових будинків
Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів
29 серпня, 12:10
Чоловік Каменєвої був депутатом Держдуми та обіймав посаду віцепрем’єра Дагестану
У Підмосков’ї вбито вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану
26 серпня, 18:03
Прем'єр Польщі Дональд Туск жорстко пройшовся по поляках, які зраділи перемозі партії «Альтернатива для Німеччини»
«Ідіоти та зрадники». Туск розкритикував прихильників партії «Альтернатива для Німеччини» у Польщі
7 вересня, 06:28
Майже 250 тис. іноземних дітей навчаються у польських початкових і середніх школах
Стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах Польщі
12 вересня, 12:00
Країна наголосила, що такі заходи несли превентивний характер
Польща піднімала військові літаки через атаку Росії на Україну
8 вересня, 08:59
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу на Київщині
Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину загинула людина, є поранені
10 вересня, 12:11
У демократів виникло питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
16 вересня, 02:18
Військовослужбовці облаштували пости за рекомендаціями прикордонної служби
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною
23 вересня, 18:08
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
Сьогодні, 05:50

Соціум

В одній із країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію
В одній із країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію
Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь
Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь
Сі Цзіньпін ледве спустився трапом літака: відео викликало чутки про його здоров’я
Сі Цзіньпін ледве спустився трапом літака: відео викликало чутки про його здоров’я
Символ країни став смертельною загрозою: ведмеді від початку року вбили 20 росіян
Символ країни став смертельною загрозою: ведмеді від початку року вбили 20 росіян
Воєнний стан у Росії? Центр протидії дезінформації розібрав нові чутки
Воєнний стан у Росії? Центр протидії дезінформації розібрав нові чутки
Від Москви до Пермі. За тиждень під удари потрапили шість російських НПЗ
Від Москви до Пермі. За тиждень під удари потрапили шість російських НПЗ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua