Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь

Районний суд Ярослава взяв під варту на три місяці 31-річного громадянина України Ігора М., який зарізав священника

У Польщі районний суд у місті Ярослав ухвалив рішення про застосування тимчасового арешту терміном на три місяці щодо 31-річного громадянина України Ігора М., який у четвер вчинив кривавий напад на території місцевого монастиря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Через важкий психічний стан підозрюваного запобіжний захід він відбуватиме в умовах психіатричного стаціонару.

Арешт у лікарні та стан підозрюваного

За клопотанням прокуратури суд погодився із необхідністю ізоляції чоловіка. Як повідомила представниця Окружної прокуратури в Пшемислі Божена Хараш-Волошин, через стан здоров’я Ігора М. навіть не доправляли до зали засідань.

Експерти-психіатри виявили у 31-річного чоловіка гострі психотичні розлади, дезорганізацію мислення, сильне психомоторне збудження та відсутність логічного контакту. Наразі його стан не дозволяє проводити слідчі дії чи допити, зазначає видання RMF24.pl.

У прокуратурі наголошують: поточний висновок лікарів стосується лише його теперішнього стану і не визначає його осудності безпосередньо під час вчинення злочину – це встановлюватиме окрема експертиза. Також слідчі очікують на результати аналізів крові щодо наявності наркотиків чи психотропів.

Нова деталь у справі: як нападник опинився в Ярославі

У ході розслідування з’явилася нова деталь щодо того, як саме 31-річний українець потрапив до монастиря. З’ясувалося, що перед атакою Ігор М. їхав з Німеччини транзитом через Польщу та мав намір повернутися в Україну. Однак при спробі перетину кордону в Корчовій польські прикордонники його не пропустили, оскільки його автомобіль не мав чинного страхового поліса.

Після цього транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик до Ярослава, куди потрапив і сам чоловік, де згодом і влаштував різанину.

Офіційні звинувачення та наслідки нападу

Внаслідок нападу з використанням ножа постраждали п’ятеро осіб. Один із найважче поранених священників помер у лікарні, ще четверо людей дістали поранення.

Прокуратура підготувала для Ігора М. підозру за трьома статтями: умисне вбивство, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

На запитання журналістів про те, чи був Ігор М. учасником бойових дій на фронті в Україні, у прокуратурі відповіли, що наразі такої інформації немає, і це питання на даному етапі є другорядним для встановлення обставин злочину.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.

Також президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.

Як повідомлялося, прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігорю М., який напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства.