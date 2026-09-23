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«Схеми» знайшли в Дубаї віллу за $670 тис., пов’язану з колишньою тещею Кравченка

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Схеми» знайшли в Дубаї віллу за $670 тис., пов’язану з колишньою тещею Кравченка
Після розлучення Кравченка з дружиною у нерухомості з'явився новий власник
фото: «Схеми»

За даними витоку з реєстру нерухомості ОАЕ, Аліна Шкробанець інвестувала у таунхаус 24,5 млн грн, однак сама заперечує купівлю

Журналісти «Схем» виявили у Дубаї нерухомість вартістю близько $670 тис., власницею якої у 2023 році, за даними земельного реєстру, стала Аліна Шкробанець – на той момент теща Руслана Кравченка, який тоді очолював Київську обласну військову адміністрацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».

Йдеться про таунхаус площею понад 140 кв. м в елітному котеджному містечку Damac Lagoons. Інформацію про об'єкт журналісти отримали з витоку даних Земельного департаменту Дубаю в межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

За цими даними, у липні 2023 року Шкробанець інвестувала в нерухомість близько $670 тис., що на той момент становило приблизно 24,5 млн грн. Продавцем виступала девелоперська компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів. Наразі проєкт перебуває на завершальному етапі будівництва.

Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї
Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї
зображення: ctfassets.net

У листопаді 2024 року Руслан Кравченко офіційно розлучився з дочкою Шкробанець. Влітку 2025-го він обійняв посаду генерального прокурора України. Того ж року, за даними витоку з реєстру нерухомості ОАЕ, Шкробанець продала віллу київському ресторатору Андрію Кейбашу. Він керує рестораном La Veranda у столиці. Журналісти зазначають, що раніше у цьому закладі Кравченка бачили у компанії Шкробанець.

Віллою, яка була записана на Шкробанець, зараз володіє ресторатор Андрій Кейбаш
Віллою, яка була записана на Шкробанець, зараз володіє ресторатор Андрій Кейбаш
фото: «Схеми»

Сама Аліна Шкробанець у коментарі «Схемам» заявила, що не купувала віллу в Дубаї. Водночас вона припустила, що її персональні дані могли використати без її відома, однак не пояснила, хто саме міг це зробити.

Жінка підтвердила, що знайома з Андрієм Кейбашем, але заперечила, що будь-коли обговорювала з ним питання, пов'язані з нерухомістю. Кейбаш натомість підтвердив журналістам, що у 2025 році придбав віллу приблизно за $670 тис., однак заперечив, що купував її саме у Шкробанець. За його словами, об'єкт він знайшов «в інтернеті».

Коли журналісти звернули увагу, що йдеться про нерухомість, яка раніше була оформлена на тодішню родичку Руслана Кравченка, ресторатор відмовився це коментувати. Під час розмови він також не зміг пригадати, у кого саме придбав віллу. Спочатку Кейбаш погодився переглянути документи щодо угоди, однак згодом перестав виходити на зв'язок.

Нагадаємо, 13 вересня Руслан Кравченко виїхав з України у п'ятиденне службове відрядження до Франції, наказ про яке підписав сам. Пізніше з'ясувалося, що кордон він перетнув на Mercedes-Benz V-класу львівської компанії «Андреоллі». 

Після завершення відрядження 18 вересня Кравченко до роботи не повернувся. Згодом він подав заяву про звільнення з органів прокуратури. 21 вересня відповідний наказ підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський.

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Теги: нерухомість Офіс Генерального прокурора прокурор розслідування ОАЕ Руслан Кравченко

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«Схеми» знайшли в Дубаї віллу за $670 тис., пов’язану з колишньою тещею Кравченка
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