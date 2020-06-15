Covid-19 на Буковині: в лікарнях у важкому стані перебувають 56 людей



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У медичних закладах Буковини лікують 56 пацієнтів у важкому стані

За минулу добу до лікарень Буковини госпіталізували 32 осіб

У лікарнях Чернівецької області у важкому стані перебувають 56 буковинців. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

«У медичних закладах станом на 15 червня лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 39, на апаратах штучної вентиляції легень – 1», - йдеться у повідомленні.

Із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через Covid-19 звернулися 2752 буковинців.

У лікарнях області станом на 15 червня перебуває 514 людей. Із них у 194 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За минулу добу до лікарень госпіталізували 32 осіб.

Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Станом на ранок 15 червня Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень. Показникам інцидентності не відповідають Київ (15,74 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (17,68), Волинська (34,81), Житомирська (15,45), Закарпатська (23,45), Івано-Франківська (13,45), Львівська (30,71), Рівненська (25,85), Тернопільська (16,66), Чернівецька (28,96) і Чернігівська (12,62) області.