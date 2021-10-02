  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Данилишин
рус
    Думки вголос

    Україна продовжує набирати борги

    Підвищення ставок за державними запозиченнями стимулювало зростання попиту на ОВДП з боку нерезидентів - Україна продовжує набирати борги
    Підвищення ставок за державними запозиченнями стимулювало зростання попиту на ОВДП з боку нерезидентів
    фото з відкритих джерел

    За три аукціони, що відбулися з початку вересня, Міністерством фінансів було залучено 5,2 млрд. гривень

    Бюджетна сфера та питання запозичень

    Вартість державних запозичень продовжує зростати. За три аукціони, що відбулися з початку вересня, Міністерством фінансів було залучено 5,2 млрд. гривень на фінансування державного бюджету у гривні та 86,5 млн. доларів США. Середньозважена ставка за гривневими запозиченнями з початку вересня становила 11,51%, у тому числі під час аукціону 21.09.2021 – 11,59%.

    Незважаючи на те, що обсяг нових запозичень під час проведення 3 з 4 запланованих у вересні аукціонів є меншим від обсягу погашень попередніх запозичень (платежі з обслуговування та погашення внутрішнього боргу у вересні становитимуть 21,3 млрд. гривень), достатній залишок коштів на рахунку Уряду (близько 40 млрд. гривень) дозволяє йому своєчасно виконувати свої боргові зобов’язання на внутрішньому ринку.

    Підвищення ставок за державними запозиченнями в національній валюті стимулювало зростання попиту на ОВДП з боку нерезидентів, вкладення яких у державні цінні папери минулого тижня зросли вперше за останні 3 місяці на 922 млн. гривень (до 95,9 млрд. гривень). Інші категорії інвесторів у державний борг минулого тижня також нарощували свої портфелі: банки – на 2,5 млрд. гривень (до 506,2 млрд. гривень), юридичні особи – на 251 млн. гривень (до 53,3 млрд. гривень), фізичні особи – на 847 млн. гривень (до 22,1 млрд. гривень).

    Джерело: блог Богдана Данилишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: борг США фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна продовжує набирати борги