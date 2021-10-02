Україна продовжує набирати борги

За три аукціони, що відбулися з початку вересня, Міністерством фінансів було залучено 5,2 млрд. гривень

Бюджетна сфера та питання запозичень

Вартість державних запозичень продовжує зростати. За три аукціони, що відбулися з початку вересня, Міністерством фінансів було залучено 5,2 млрд. гривень на фінансування державного бюджету у гривні та 86,5 млн. доларів США. Середньозважена ставка за гривневими запозиченнями з початку вересня становила 11,51%, у тому числі під час аукціону 21.09.2021 – 11,59%.

Незважаючи на те, що обсяг нових запозичень під час проведення 3 з 4 запланованих у вересні аукціонів є меншим від обсягу погашень попередніх запозичень (платежі з обслуговування та погашення внутрішнього боргу у вересні становитимуть 21,3 млрд. гривень), достатній залишок коштів на рахунку Уряду (близько 40 млрд. гривень) дозволяє йому своєчасно виконувати свої боргові зобов’язання на внутрішньому ринку.

Підвищення ставок за державними запозиченнями в національній валюті стимулювало зростання попиту на ОВДП з боку нерезидентів, вкладення яких у державні цінні папери минулого тижня зросли вперше за останні 3 місяці на 922 млн. гривень (до 95,9 млрд. гривень). Інші категорії інвесторів у державний борг минулого тижня також нарощували свої портфелі: банки – на 2,5 млрд. гривень (до 506,2 млрд. гривень), юридичні особи – на 251 млн. гривень (до 53,3 млрд. гривень), фізичні особи – на 847 млн. гривень (до 22,1 млрд. гривень).

Джерело: блог Богдана Данилишина

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