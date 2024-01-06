Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки

Зараз світовий тренд – на підвищення ролі держави в економіці

Конкуренція загострюється, оскільки ставки високі

Дуже цікава стаття в журналі Economist. Про зміни трендів на посилення ролі держави в економіці і в процесах індустріалізації.

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Серед 52 країн, політика яких найбільше відповідає Вашингтонському консенсусу, зростання ВВП становило лише 2% на рік з 1980 по 1998 рік.

У 2015 році Індія оголосила про плани збільшити частку промисловості у ВВП до 25% з 16%. «Продавайте будь-де, але виробляйте в Індії», – закликав Уряд лідерів бізнесу.

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Камбоджа сподівається подвоїти експорт своїх фабрик, за винятком одягу, до 2025 року. Кенія хоче, щоб її виробничий сектор зростав на 15% на рік. В Індії введено широку заборону на імпорт – від ноутбуків до зброї.

Висновки автора щодо стану справ на сьогодні:

•1•

Зараз світовий тренд – на підвищення ролі держави в економіці. Багато хто втратив терпіння від Вашингтонського консенсусу.

Переваги його найпростіших реформ, таких як незалежні центральні банки та міністерства, наповнені типу професійними економістами, вже отримано.

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Сьогодні політики в країнах, що розвиваються, беруть приклад з Китаю та Південної Кореї. Щоб економіка еволюціонувала від аграрної бідності до диверсифікованих галузей, які можуть конкурувати потрібна інфраструктура, дослідження та державна підтримка.

Це також вимагає кредитування за ставками, нижчими від ринкових.

Це означає, що участь держави є неминучою, і що політики повинні будуть обирати деяких переможців.

•2•

Конкуренція загострюється, оскільки ставки високі. Країни ЕМ (країни, що розвиваються) вклали величезні суми в обраний ними індустріальний шлях. Для менших країн, таких як Камбоджа чи Кенія, результатом може стати фінансова криза, якщо справи підуть не так. Тому країни ЕМ будуть агресивними в своїх політичних намірах.

•3•

Шляхи досягнення успіху змінюються. Раніше виробництво було єдиною сферою, де бідні країни підвищували свою продуктивність швидше, ніж багаті країни, і таким чином наздоганяли. Сучасна обробна промисловість може не запропонувати таких же переваг. Замість того, щоб витрачати час на те, щоб зробити заводські процеси ефективнішими, окремі країни займаютсья видобутком «екологічно чистих металів» (галузь з апріорі низькою продуктивністю), обслуговують туристів (ще один низькопродуктивний сектор) і збирають електроніку (замість того, щоб виробляти).

Все це означає, що гонка за збагаченням у 21 столітті буде більш виснажливою, ніж у 20 столітті.