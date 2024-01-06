Головна Думки вголос Богдан Данилишин
search button user button menu button
Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки

glavcom.ua
Зараз світовий тренд – на підвищення ролі держави в економіці
фото з відкритих джерел

Конкуренція загострюється, оскільки ставки високі

Дуже цікава стаття в журналі Economist. Про зміни трендів на посилення ролі держави в економіці і в процесах індустріалізації.

Серед 52 країн, політика яких найбільше відповідає Вашингтонському консенсусу, зростання ВВП становило лише 2% на рік з 1980 по 1998 рік.

У 2015 році Індія оголосила про плани збільшити частку промисловості у ВВП до 25% з 16%. «Продавайте будь-де, але виробляйте в Індії», – закликав Уряд лідерів бізнесу.

Камбоджа сподівається подвоїти експорт своїх фабрик, за винятком одягу, до 2025 року. Кенія хоче, щоб її виробничий сектор зростав на 15% на рік. В Індії введено широку заборону на імпорт – від ноутбуків до зброї.

Висновки автора щодо стану справ на сьогодні:

•1•

Зараз світовий тренд – на підвищення ролі держави в економіці. Багато хто втратив терпіння від Вашингтонського консенсусу.

Переваги його найпростіших реформ, таких як незалежні центральні банки та міністерства, наповнені типу професійними економістами, вже отримано.

Сьогодні політики в країнах, що розвиваються, беруть приклад з Китаю та Південної Кореї. Щоб економіка еволюціонувала від аграрної бідності до диверсифікованих галузей, які можуть конкурувати потрібна інфраструктура, дослідження та державна підтримка.

Це також вимагає кредитування за ставками, нижчими від ринкових.

Це означає, що участь держави є неминучою, і що політики повинні будуть обирати деяких переможців.

•2•

Конкуренція загострюється, оскільки ставки високі. Країни ЕМ (країни, що розвиваються) вклали величезні суми в обраний ними індустріальний шлях. Для менших країн, таких як Камбоджа чи Кенія, результатом може стати фінансова криза, якщо справи підуть не так. Тому країни ЕМ будуть агресивними в своїх політичних намірах.

•3•

Шляхи досягнення успіху змінюються. Раніше виробництво було єдиною сферою, де бідні країни підвищували свою продуктивність швидше, ніж багаті країни, і таким чином наздоганяли. Сучасна обробна промисловість може не запропонувати таких же переваг. Замість того, щоб витрачати час на те, щоб зробити заводські процеси ефективнішими, окремі країни займаютсья видобутком «екологічно чистих металів» (галузь з апріорі низькою продуктивністю), обслуговують туристів (ще один низькопродуктивний сектор) і збирають електроніку (замість того, щоб виробляти).

Все це означає, що гонка за збагаченням у 21 столітті буде більш виснажливою, ніж у 20 столітті.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка експорт імпорт промисловість політика криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це ми винні в неспроможності держави»
Що ще має статися, аби українці відчули цінність власної держави?
26 грудня, 2023, 07:29
У Мелехівській колонії повідомили, що Навальний там більше не зареєстрований
Навальний зник із колонії
11 грудня, 2023, 20:44
Уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна
Уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна
2 сiчня, 23:10
Ілон Маск хоче компенсувати втрати соцмережі за рахунок реклами
Ілон Маск знайшов спосіб компенсувати падіння доходів своєї соцмережі X
20 грудня, 2023, 17:20
Роберт Фіцо неодноразово спілкувався із Путіним
Прем'єр Словаччини просуває ідею діалогу з Путіним
8 грудня, 2023, 16:13
Німеччина продовжує замовлення боєприпасів для України
Боєприпаси для України від Німеччини. Концерн Rheinmetall розкрив подробиці
19 грудня, 2023, 08:00
Фермери вважають, що відсутність обмежень імпорту розбалансує внутрішній ринок
Молдовські фермери вимагають обмеження імпорту зерна й олії з України
20 грудня, 2023, 05:30
Європейська заборона на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності з 1 березня до 1 вересня цього року
Відсьогодні заборонений імпорт алмазів із Росії до ЄС
1 сiчня, 18:45
Туреччина відправила до Росії першу партію яєць
Туреччина вирішила підзаробити на продуктовій кризі у Росії
3 сiчня, 14:30

Богдан Данилишин

Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки
Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки
Де взяти гроші? Чи є в України «план Б»
Де взяти гроші? Чи є в України «план Б»
Міжнародна фінансова допомога: першочергове питання для вирішення
Міжнародна фінансова допомога: першочергове питання для вирішення
Ситуація в економіці. Як нам уникнути аргентинського сценарію
Ситуація в економіці. Як нам уникнути аргентинського сценарію
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
Інфляційні тенденції 2023 року
Інфляційні тенденції 2023 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
324K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
71K
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед
66K
«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
24K
Єврокомісар розповів, які продукти Польща хоче заборонити імпортувати Україні
19K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
15K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua