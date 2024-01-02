Уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна

Чеслав Сєкєрський: «Ми повинні зберігати ембарго, доки не домовимось про умови, які його замінять»

Заборона на ввезення українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки на рівні ЄС не буде розроблено нових правил. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський в ефірі телеканалу TVP Info.

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«Ми повинні зберігати ембарго, доки не домовимось про умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту, при одночасному використанні транзитних шляхів за межами Польщі», – сказав міністр.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні, але їй потрібні норми щодо квот і перехідних періодів.

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«Це переговори не лише між Польщею та Україною, а й за участю ЄС», – додав Чеслав Сєкєрський.

Чеслав Сєкерський вважає, що експорт українського зерна має йти іншим шляхом, ніж європейський чи польський.

«Тому що завжди є певний ризик, навіть транзитом, що частина зерна та іншої сільськогосподарської продукції залишається в Польщі», – пояснив очільник Міністерства сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком.

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Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.

Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції.

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.