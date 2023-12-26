Сотні людей скиглять у коментарях, що держава в нас не така. І те не зробила, і цього не дала

Ті самі люди роками в опитуваннях зазначали, що вони проти реформ, які створюють спроможність держави (в середньому 15% були за).

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Ті самі люди проголосували за політика, який завжди ставив розбудову спроможних інституцій на останнє місце, натомість віддаючи перевагу особистому лідерству.

Ті самі люди зараз, відповідаючи на запитання соціологів (які є дороговказом для нинішніх політиків), ставлять розбудову інституцій нижче всіх інших завдань.

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Ті самі люди виступали проти того, щоб на державній службі з’явилися порядні професіонали: низька зарплата, постійна загроза кримінальних переслідувань, обмеження прав, публічне приниження.

Ті самі люди піддають остракізму кожного і кожну, хто йде на службу з метою побудувати шматочок спроможності державної машини.

Сто років тому Україна зникла з мапи світу, бо її не втримала та невелика купка людей, яка вірила, що Україна потрібна (більшості, як завжди, було начхати).

Голодомор, жахи сталінського терору та Другої світової стали наслідком.

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Нині ми маємо подібну ситуацію — загрозу втратити державу. З аналогічними наслідками, тільки гіршими.

Що ще має статися, аби українці відчули цінність власної держави?

І ще одне. Це ми винні в неспроможності держави. Значить, ми маємо нині займатися всім тим, чим держава неспроможна. Тим, що нині називається волонтерством у дуже широкому розумінні слова.