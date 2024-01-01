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Відсьогодні заборонений імпорт алмазів із Росії до ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відсьогодні заборонений імпорт алмазів із Росії до ЄС
Європейська заборона на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності з 1 березня до 1 вересня цього року
фото: Pixabay

Європейське ембарго також розповсюдиться на російські алмази, оброблені в третіх країнах

Набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відповідно до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, європейська заборона на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності з 1 березня до 1 вересня цього року.

За оцінками експертів, щорічно Росія заробляє на торгівлі алмазами від 3,7 до 4,6 млн євро.

Також відомо, що 12-й пакет європейських санкцій передбачає посилення цінової стелі на експорт нафти з Росії в треті країни. Таким чином, від європейських компаній вимагатимуть надавати докази того, що вони дотримуються «цінової стелі» на нафту з РФ, введеної країнами Заходу.

Крім того, ЄС розширив перелік товарів, на експорт яких до Росії поширюються санкції. Зокрема, під заборону потрапляють літієві батареї, термостати і низка категорій хімічної продукції.

Нагадаємо, що 18 грудня 2023 року Європейський союз ввів у дію новий, 12-ий пакет санкції проти Росії.

До слова, 20 грудня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.

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Теги: імпорт санкції Європейський союз росія

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