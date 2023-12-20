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Молдовські фермери вимагають обмеження імпорту зерна й олії з України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Молдовські фермери вимагають обмеження імпорту зерна й олії з України
Фермери вважають, що відсутність обмежень імпорту розбалансує внутрішній ринок
фото з відкритих джерел

Імпорт товарів з України негативно вплине на молдовських фермерів

У Молдові фермери вимагають від уряду запровадження «стабільного та стійкого механізму» обмеження імпорту зерна та олії з України. Про це йдеться в заяві асоціації «Сила фермерів» («Forța Fermierilor»).

Як зазначається, влада Молдови на час дії надзвичайного стану в країні запровадила ліцензування імпорту зернових та олійних культур, що зупинило обвал цін на внутрішньому ринку. Проте з 1 січня 2024 року влада пообіцяла скасувати надзвичайний стан у країні.

За словами представників асоціації, це негативно вплине на молдовських фермерів.

«Ми знаємо, що компанія Trans Oil має намір імпортувати з України близько 300 тис. тон соняшнику. Це знову торкнеться інтересів місцевих фермерів. Відсутність обмежень імпорту розбалансує внутрішній ринок і поставить під загрозу експорт зернових, кукурудзи та соняшнику до Румунії, яка раніше попереджала Молдову про небезпеку реекспорту зернових та олійних культур з України», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у жовтні уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України, яка передбачає низку нових умов.

Як повідомлялося, заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої «Громадянської коаліції» Міхал Колодзєйчак вважає, що аграрно-споживчий ринок Польщі треба захистити від України.

До слова, об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулося до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу.

Теги: експорт Молдова імпорт ринок

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