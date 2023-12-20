Молдовські фермери вимагають обмеження імпорту зерна й олії з України
Імпорт товарів з України негативно вплине на молдовських фермерів
У Молдові фермери вимагають від уряду запровадження «стабільного та стійкого механізму» обмеження імпорту зерна та олії з України. Про це йдеться в заяві асоціації «Сила фермерів» («Forța Fermierilor»).
Як зазначається, влада Молдови на час дії надзвичайного стану в країні запровадила ліцензування імпорту зернових та олійних культур, що зупинило обвал цін на внутрішньому ринку. Проте з 1 січня 2024 року влада пообіцяла скасувати надзвичайний стан у країні.
За словами представників асоціації, це негативно вплине на молдовських фермерів.
«Ми знаємо, що компанія Trans Oil має намір імпортувати з України близько 300 тис. тон соняшнику. Це знову торкнеться інтересів місцевих фермерів. Відсутність обмежень імпорту розбалансує внутрішній ринок і поставить під загрозу експорт зернових, кукурудзи та соняшнику до Румунії, яка раніше попереджала Молдову про небезпеку реекспорту зернових та олійних культур з України», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, у жовтні уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України, яка передбачає низку нових умов.
Як повідомлялося, заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої «Громадянської коаліції» Міхал Колодзєйчак вважає, що аграрно-споживчий ринок Польщі треба захистити від України.
До слова, об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулося до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу.
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