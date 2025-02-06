Білий дім визначив межі поступок: що це означає для України
Україні треба адаптуватися до жорсткої політики Білого дому
З перших днів роботи, нова адміністрація Білого дому демонструє жорсткий прагматичний підхід до міжнародних відносин.
І чи подобаються, чи не подобаються комусь в Україні такі зміни в американській політиці – немає жодного значення. Це даність. Тому, якщо хочемо зберегти американську підтримку та вижити, у нас просте завдання – адаптувати свою стратегію відносин з США до нових реалій.
Приклад, прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу чітко демонструє, що треба робити:
- Жертвувати власними політичними інтересами заради інтересів країни.
- Адаптувати власні цілі під прагнення Президента США та допомагати їх йому досягати.
- Бути щиро відданим спільній меті.
Для президента США бути союзником означає, що ти не лише просиш, але щось даєш натомість. У нашому випадку – це насамперед означає допомогти йому виконати свою обіцянку завершити війну та підтвердити свій статус миротворця.
Звичайно, що така тактика передбачає поступки, і їх межі американці вже окреслили. Вони можуть бути болючими, як для країни, так і для нашої влади.
Але вони гарантують збереження майбутнього для України, нашого суверенітету та незалежності, що і буде перемогою для нас всіх.
В іншому випадку, якщо США побачать нашу незацікавленість у реалізації їх підходу до завершення війни, ми, за словами нашого президента, втратимо як мінімум 60% західної допомоги, зі всіма наслідками для України та кожного з нас.
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