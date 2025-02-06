Білий дім визначив межі поступок: що це означає для України

Україні треба адаптуватися до жорсткої політики Білого дому

З перших днів роботи, нова адміністрація Білого дому демонструє жорсткий прагматичний підхід до міжнародних відносин.

І чи подобаються, чи не подобаються комусь в Україні такі зміни в американській політиці – немає жодного значення. Це даність. Тому, якщо хочемо зберегти американську підтримку та вижити, у нас просте завдання – адаптувати свою стратегію відносин з США до нових реалій.

Приклад, прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу чітко демонструє, що треба робити:

Жертвувати власними політичними інтересами заради інтересів країни. Адаптувати власні цілі під прагнення Президента США та допомагати їх йому досягати. Бути щиро відданим спільній меті.

Для президента США бути союзником означає, що ти не лише просиш, але щось даєш натомість. У нашому випадку – це насамперед означає допомогти йому виконати свою обіцянку завершити війну та підтвердити свій статус миротворця.

Звичайно, що така тактика передбачає поступки, і їх межі американці вже окреслили. Вони можуть бути болючими, як для країни, так і для нашої влади.

Але вони гарантують збереження майбутнього для України, нашого суверенітету та незалежності, що і буде перемогою для нас всіх.

В іншому випадку, якщо США побачать нашу незацікавленість у реалізації їх підходу до завершення війни, ми, за словами нашого президента, втратимо як мінімум 60% західної допомоги, зі всіма наслідками для України та кожного з нас.