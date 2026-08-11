«Очі не бачать, серце не болить». Навіщо Повітряні сили засекретили ракетну статистику

Демонструючи лише успіхи та замовчуючи проблеми, влада формує в суспільства завищені очікування

На початку війни НБУ заборонив виставляти табло з курсом валют біля обмінників. Аргумент був такий – «протидія спекуляціям на готівковому валютному ринку та мінімізація штучного підвищення попиту».

Курс гривні після цього рішення, як падав, так і падає до сьогодні, адже економіку не обдуриш.

Тепер наші повітряні сили вирішили більше не публікувати точну кількість випущених Росією ракет, щоб «не нагнітати» та «не підігравати російській пропаганді» через близькі до нуля показники збиття. По принципу «очі не бачать, серце не болить».

Насправді важко зрозуміти таку логіку, адже ракет після цього рішення навряд чи буде менше прилітати, а наслідки ударів більшість наших громадян без проблем може побачити в телеграм каналах. А мешканцям Києва, Сум, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпра та інших міст на відстані польоту балістики, соціальні мережі взагалі не потрібні – вони всі прильоти відчувають особисто.

Мені здається все ж таки потрібно бути чесними із самими собою, бо демонструючи лише наші успіхи та замовчуючи проблеми, влада формує в суспільства завищені очікування щодо завершення війни та створює небезпечну ілюзію того, що ворог ось-ось підніме руки в гору. А це далеко не так.