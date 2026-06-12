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Віктор Балога Народний депутат України

Конфлікт із Польщею набирає обертів: чому це погано для України

glavcom.ua
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колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Тривожний сигнал щодо конфлікту Польщі та України

Конфлікт з Польщею навколо рішення назвати один із підрозділів ЗСУ іменем Героїв УПА фактично вийшов за межі історичної суперечки. Схоже, він поступово починає жити власним життям, ставши вагомою частиною польської внутрішньої політики, де наступного року пройдуть чергові парламентські вибори.

І це дуже погана новина, особливо на тлі соціології, яка показує, що у понад 50% поляків погіршилось ставлення до українців через це рішення. Адже тепер навіть досить помірковані польські політики будуть керуватись виборчою логікою та займати щодо нашої країни більш жорстку позицію, починаючи з другорядних питань.

Україно-польські розбіжності, які існували завжди, все більше перетворюються на інструмент боротьбі за симпатію виборців. І тут логіка та аргументи працюватимуть все менше – будуть одні емоції та політична доцільність, з обох сторін.

Ще більша складність для нашої влади полягає в тому, що реально хороших рішень у неї майже немає. Поступитись зовнішньому тиску – отримати на горіхи від частини українського суспільства.

Повністю проігнорувати думку сусідів – означає, серйозно ризикувати накопиченням проблем у відносинах з важливим партнером та отримати набір викликів схожий на ті, що нам створював попередній уряд Угорщини, а може ще більші. Адже подібні історії зазвичай легко поширюються на всі сфери співпраці – від економіки до євроінтеграції.

У будь-якому разі, ми, як держава, втрачаємо контроль над цією ситуацією, адже конфлікт все більше починає розкручувати себе сам. Зупинити такий процес завжди набагато важче, ніж його розпочати, а наслідки для українсько-польських відносин, так чи інакше, будуть негативні.

Висновок з цієї ситуації може бути лише один – нашій державі потрібно вчитись дути на холодне, щоб не залишатись десятиліттями буфером між Заходом та Сходом.

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Джерело
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Теги: вибори конфлікт Польща Україна скандал

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