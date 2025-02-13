Найкращий захист від Росії

Через надходження від сплати податків та створенні робочі місця – користі для України буде більше

Прихід у нашу країну великих західних компаній – ще одна страховка від нових вторгнень Росії

Збільшення іноземного капіталу в економіці України – найбільш ефективний спосіб прискорити вступ України в НАТО та ЄС.

«Нафтогаз», «Енергоатом», «Укрзалізниця», ГТС та інші компанії, які належать державі, потрібно продати приватним західним інвесторам, бажано зі США, враховуючи нашу ситуацію.

Більшість з цих компаній, з першого дня свого заснування, попри монопольний статус, продукують не прибутки державі, а насамперед корупційні схеми та космічно збагачують різного роду «смотрящих» за потоками.

Наприклад, держава в особі «Енергоатому», немає будувати 3 та 4 блоки Хмельницької АЕС. Це має робити велика приватна корпорація, і ми можемо запропонувати такий проєкт американській Exelon.

Якщо будуть інвестори такого рівня, то не буде проблем з наповненням бюджету, корупцією та у нашій ситуації, з дефіцитом потужності.

Також, якщо наші родовища будуть розробляти західні компанії, з їх сучасними технологіями, рівнем управління та кваліфікованим менеджментом, впевнений, що користі для України від цього буде більше, через надходження від сплати податків та створенні робочі місця. Аніж задарма вкотре їх віддати якомусь олігарху місцевого розливу, який буде ховати прибуток та виводи кошти у чергове Монако.

Фактично, держава сьогодні просто гробить залишки економіки тримаючи цілі сектори під різними схемами в інтересах жменьки людей. Натомість нам потрібне доросле, державницьке мислення та рішення, які є максимально ефективними з погляду витрачання ресурсів країни. Все інше – повернення до радянського союзу.

Треба не лише тупо стукатись у зачиненні двері НАТО та проситись в ЄС, а шукати непрямі способи зробити нашу євроатлантичну інтеграцію реальністю у найближчі роки. І залучення в економіку західних інвесторів – правильний варіант.

Крім того, прихід у нашу країну великих західних компаній – ще одна страховка від нових вторгнень Росії, поки ми будемо на шляху до НАТО.