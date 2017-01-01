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    Думки вголос

    Чому потрібно боротися з дрібними адміністративними правопорушеннями

    Справа не в менталітеті, як багато хто вважає
    Мовою оригіналу На фото пример того, к чему приводит отсутствие реально работающего административного протокола. Переход в дарницком районе, который не давно отремонтировали, уже в таком состоянии...  Пока мы на практике не сможешь использовать «теорию разбитых окон», мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами. Страна с
    • Дмитро Білоцерковець

      Народний депутат України

    • Вчора, 22:08
    • Розсилка

    Справа не в менталітеті, як багато хто вважає

    Мовою оригіналу

    На фото пример того, к чему приводит отсутствие реально работающего административного протокола. Переход в дарницком районе, который не давно отремонтировали, уже в таком состоянии... 

    Пока мы на практике не сможешь использовать «теорию разбитых окон», мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами.

    Страна с 90-х не борется с мелкими административными нарушениями, тем самым провоцируются в том числе и будущие уголовные преступления. Ведь, если ты видишь, что за разбитое окно, разрисованный переход, выкинутый под ноги мусор и т.д. тебе ничего не будет, то со временем, ты можешь задуматься и об уголовном преступлении, это аксиома, отсутствие профилактики административных нарушений, ведет к увеличению преступности в целом.

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    И дело не в менталитете, как многие могут сказать... дело в реальной ответственности, те же немцы, которых часто приводят в пример, не сразу пришли к такому порядку, просто сегодня каждый из них знает, за любое нарушение, будет суровое наказание.

    Необходимо менять КУПАП на законадательном уровне, ужесточать и упрощать, с позиции мелких административных нарушений.

    Один из соответствующих законопроектов 5153, мною был зарегистрирован еще в 2016 году, но к сожалению, до сих пор не удалось его вынести даже на рассмотрение профильного комитета... многие считают, что есть более важные проекты, я же считаю, что включив «теорию разбитых окон» мы с вами буквально за пару лет увидим реальный результат: чистые улицы, пониженный уровень преступности и отсутствие мелких правонарушенний в наших городах.

    Джерело: блог Дмитра Білоцерковця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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