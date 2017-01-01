Чому потрібно боротися з дрібними адміністративними правопорушеннями

Справа не в менталітеті, як багато хто вважає

Мовою оригіналу На фото пример того, к чему приводит отсутствие реально работающего административного протокола. Переход в дарницком районе, который не давно отремонтировали, уже в таком состоянии... Пока мы на практике не сможешь использовать «теорию разбитых окон», мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами. Страна с

Дмитро Білоцерковець Народний депутат України

Дмитро Білоцерковець

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Справа не в менталітеті, як багато хто вважає

Мовою оригіналу

На фото пример того, к чему приводит отсутствие реально работающего административного протокола. Переход в дарницком районе, который не давно отремонтировали, уже в таком состоянии...

Пока мы на практике не сможешь использовать «теорию разбитых окон», мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами.

Страна с 90-х не борется с мелкими административными нарушениями, тем самым провоцируются в том числе и будущие уголовные преступления. Ведь, если ты видишь, что за разбитое окно, разрисованный переход, выкинутый под ноги мусор и т.д. тебе ничего не будет, то со временем, ты можешь задуматься и об уголовном преступлении, это аксиома, отсутствие профилактики административных нарушений, ведет к увеличению преступности в целом.

И дело не в менталитете, как многие могут сказать... дело в реальной ответственности, те же немцы, которых часто приводят в пример, не сразу пришли к такому порядку, просто сегодня каждый из них знает, за любое нарушение, будет суровое наказание. Необходимо менять КУПАП на законадательном уровне, ужесточать и упрощать, с позиции мелких административных нарушений. Один из соответствующих законопроектов 5153, мною был зарегистрирован еще в 2016 году, но к сожалению, до сих пор не удалось его вынести даже на рассмотрение профильного комитета... многие считают, что есть более важные проекты, я же считаю, что включив «теорию разбитых окон» мы с вами буквально за пару лет увидим реальный результат: чистые улицы, пониженный уровень преступности и отсутствие мелких правонарушенний в наших городах.

Джерело: блог Дмитра Білоцерковця

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