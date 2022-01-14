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    Думки вголос

    Україна дуже вразлива перед кіберзагрозами

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хакери атакували державні сайти - Україна дуже вразлива перед кіберзагрозами
    Хакери атакували державні сайти
    зображення з відкритих джерел

    Немає сумнівів, що кібератаку організували російські хакери

    Мовою оригіналу

    Случилось то о чем предупреждали эксперты.

    Хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также недоступен сайт «Дія». Хотя само приложение работает. Я проверил.

    И ни у кого нет сомнения, что это российские хакеры. Так же есть вопросы к тому «положили» эти хакеры лишь сайты или все же реально похитили информацию, в том числе и из Дії? Ранее IT-эксперты неоднократно предупреждали о «дырах» в защите «Дії» и о том, что данные могут быть похищены.

    А теперь представьте, что наши любители диджетализации сделают возможным голосование через «Дію». Представляете, как нам наголосуют кремлёвские хакеры?

    Кстати, хочу обратить внимание, что правительственные сайты Эстонии так же под постоянными атаками российских хакеров, но «положить» их не удаётся. Более того в Таллине находится NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны), который обеспечивает киберзащиту всех стран Альянса.

    Но у них и «Квартал-95» не руководит страной.

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    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Росія НАТО ФСБ кібератака Естонія хакер
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    Україна дуже вразлива перед кіберзагрозами