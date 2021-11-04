СБУ встановила хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак в Україні

Причетними виявилися співробітники Федеральної служби безпеки РФ в окупованому Криму

Служба безпеки встановила хакерів всесвітньо відомого угруповання Armageddon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.

Ними виявилися офіцери «Кримського» ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році, повідомили у пресслужбі СБУ.

Фахівцями спецслужби було поіменно встановлено зловмисників. Правоохоронцям вдалося перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак попри те, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та «прикриття» у мережі Інтернет.

«Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», – заявили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що хакерське угруповання Armageddon — це спеціальний проєкт ФСБ Росії, створений задля боротьби проти України. Роботу проєкту, за даними слідства, координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З 2014 року цей підрозділ здійснив понад 5 тисяч кібератак, а також намагався «заразити» понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. За даними СБУ, основними цілями зловмисників були:

контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збір розвідувальних даних, зокрема інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони, а також державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем.

Також наразі тривають слідчі дії щодо притягнення співробітників ФСБ до відповідальності за іншими статтями Кримінального кодексу про шпигунство, несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та створення шкідливих програм.



Раніше повідомлялося, що СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet

На Франківщині Служба безпеки України блокувала діяльність «армії ботів», яка поширювала вірусні програми та здійснювала DDoS- та спам-атаки