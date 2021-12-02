Владі дали освіжаючого ляпаса

Колись Янукович не почув попередження від активної частини громадян

Вчорашній протест громадян був попереднім протверезним ляпасом владі. Люди вийшли не для того, щоб щось трощити або с ким битися, як фантазували собі Зеленський, Ермак, Корнієнко та інші. Люди вийшли, щоб продемонструвати свою незгоду з діями влади та з тим, що це може призвести до знищення держави.

Вийшли не за 1000 гривень і не тому, що людей завезли, як брехала влада, а щоб продемонструвати свою позицію і показати, що є активна частина суспільства яка не буде мовчки дивитися, як цинічні покидьки знищують Україну.

Колись Янукович не почув попередження від активної частини громадян. Де він зараз? Зеленський теж може спробувати ігнорувати нас. Але він повинен розуміти, Ростов не гумовий. Тож не треба нас провокувати.

Я хочу подякувати Національній поліції України, Патрульній поліції та ТОРу за коректність та виваженість на заходах сьогодні ввечері на Майдані Незалежності та на Банковій.

Я розумію, що владі було лячно і вона зібрала величезну кількість правоохоронців в центрі Києва. Зустрів поліцейських навіть з Троєщини. Але приємно було бачити, що поліція вела себе не так, як міліція за часів Януковича. Все було цивілізовано. І це було помітно.

Тож моя подяка всім, хто забезпечив такій рівень роботи поліції сьогодні і всім рядовим поліцейським. Я знаю, що в нас не прийнято казати хороші слова в бік поліції і більш популярною є критика, але сьогодні ця подяка абсолютно справедлива.

І останне. Я хочу сказати владі, яка не була на Майдані і завжди працювала на корпоративах виключно за гроші, що на Майдан не можна вивести людей навіть за тисячу гривень, але якщо Майдан збереться, то його не розігнати навіть за значно більші гроші і не втопити у крові. Спроби були. Але всі вони були марні.

Джерело: блог Борислава Берези

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