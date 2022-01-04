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    Думки вголос

    Як нам змінити думку Ізраїлю про українських націоналістів?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська влада має докласти всіх сил, аби донесту нашу позицію щодо Степана Бандери - Як нам змінити думку Ізраїлю про українських націоналістів?
    Українська влада має докласти всіх сил, аби донесту нашу позицію щодо Степана Бандери
    фото: glavcom.ua

    Необхідно налагодити спільну дипломатичну та наукову роботу

    Мовою оригіналу

    Когда я увидел информацию о твите посла Израиля, то решил разобраться из-за чего он появился и о каких антисемитских проявлениях идёт речь.

    Теперь по пунктам.

    Я связался с официальными лицами в Израиле и они мне сообщили, что пост посла Израиля о марше в честь дня рождения Бандеры – это не его претензии, а официальная позиция Израиля.

    Это точка зрения Израиля по Бандере. Ее никому не навязывают, но считают необходимым высказать её. И так будет пока точка зрения Израиля не изменится.

    Если нам это важно, то необходимо начинать процесс по изменению ситуации. Это можно сделать через дипломатическую и совместную научную работу в этом направлении.

    Считаю, что Израиль изменит свою точку зрения, если Украина сможет аргументированно доказать свою позицию по Степану Бандере

    И считаю важным провести эту работу. Но если ничего не делать, то ситуация будет повторяться из года в год. Выбор за нами, но я считаю, что пора начать работу в этом направлении. Хотя можно и не реагировать. Это тоже позиция.

    Те же британцы до сих пор считают Менахема Бегина, который был премьер-министром Израиля, террористом. Но это не мешает самим израильтянам гордиться им.

    Кстати, в одном из интервью британским журналистам на замечание, что он, как и Ясир Арафат, является террористом, Бегин ответил: «Я террорист, а он – бандит!».

    Так вот, Израиль сегодня воспринимает Бандеру, как пособника нацистов. Хотим это изменить? Тогда надо реагировать на государственном уровне. Если же Украине это отношение безразлично, тогда будем молчать и дальше.

    Но я бы реагировал и менял бы ситуацию. Это важно не только с точки зрения национальных интересов или исторической справедливости, но и с точки зрения побед в информационном поле.

    Теперь, по вопросу антисемитских проявлений на марше. Речь идёт, как минимум, о том, что на марше был человек с антисемитским плакатом. Его фото сделали журналисты и выложили в сеть. Это мог быть просто идиот-антисемит или хорошо спланированная провокация.

    Мое мнение – это похоже на чистую провокацию. С ним одна и та же фотка. И она сразу вышла в пророссийских СМИ

    Так же эту фотографию системно раскидать по многим телеграм-каналам и информационным агентствам. Это уже напоминает спланированную операцию. Похоже, что он вышел, его сфоткали и он ушёл.

    Но Израиль возмущен, что полиция его не задержала, а так же не было никакой реакции к этому человеку со стороны окружающих. Израиль всегда будет проявлять нулевую толерантность к антисемитизму во всех его проявлениях.

    И это правильно. Именно поэтому малейший антисемитизм иди оскорбление евреев вызывает бурную реакцию Израиля, а оскорбление украинцев Арахамией воспринимается в Украине спокойно и без последствий. Разные подходы.

    Мне больше нравится отношение израильтян к этой проблеме. Но выбор сегодня за руководством Украины. А оно молчит.

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    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ізраїль посольство Україна Степан Бандера
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    Як нам змінити думку Ізраїлю про українських націоналістів?