Як нам змінити думку Ізраїлю про українських націоналістів?

Необхідно налагодити спільну дипломатичну та наукову роботу

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Когда я увидел информацию о твите посла Израиля, то решил разобраться из-за чего он появился и о каких антисемитских проявлениях идёт речь.

Теперь по пунктам.

Я связался с официальными лицами в Израиле и они мне сообщили, что пост посла Израиля о марше в честь дня рождения Бандеры – это не его претензии, а официальная позиция Израиля.

Это точка зрения Израиля по Бандере. Ее никому не навязывают, но считают необходимым высказать её. И так будет пока точка зрения Израиля не изменится.

Если нам это важно, то необходимо начинать процесс по изменению ситуации. Это можно сделать через дипломатическую и совместную научную работу в этом направлении.

Считаю, что Израиль изменит свою точку зрения, если Украина сможет аргументированно доказать свою позицию по Степану Бандере

И считаю важным провести эту работу. Но если ничего не делать, то ситуация будет повторяться из года в год. Выбор за нами, но я считаю, что пора начать работу в этом направлении. Хотя можно и не реагировать. Это тоже позиция.

Те же британцы до сих пор считают Менахема Бегина, который был премьер-министром Израиля, террористом. Но это не мешает самим израильтянам гордиться им.

Кстати, в одном из интервью британским журналистам на замечание, что он, как и Ясир Арафат, является террористом, Бегин ответил: «Я террорист, а он – бандит!».

Так вот, Израиль сегодня воспринимает Бандеру, как пособника нацистов. Хотим это изменить? Тогда надо реагировать на государственном уровне. Если же Украине это отношение безразлично, тогда будем молчать и дальше.

Но я бы реагировал и менял бы ситуацию. Это важно не только с точки зрения национальных интересов или исторической справедливости, но и с точки зрения побед в информационном поле.

Теперь, по вопросу антисемитских проявлений на марше. Речь идёт, как минимум, о том, что на марше был человек с антисемитским плакатом. Его фото сделали журналисты и выложили в сеть. Это мог быть просто идиот-антисемит или хорошо спланированная провокация.

Мое мнение – это похоже на чистую провокацию. С ним одна и та же фотка. И она сразу вышла в пророссийских СМИ

Так же эту фотографию системно раскидать по многим телеграм-каналам и информационным агентствам. Это уже напоминает спланированную операцию. Похоже, что он вышел, его сфоткали и он ушёл.

Но Израиль возмущен, что полиция его не задержала, а так же не было никакой реакции к этому человеку со стороны окружающих. Израиль всегда будет проявлять нулевую толерантность к антисемитизму во всех его проявлениях.

И это правильно. Именно поэтому малейший антисемитизм иди оскорбление евреев вызывает бурную реакцию Израиля, а оскорбление украинцев Арахамией воспринимается в Украине спокойно и без последствий. Разные подходы.

Мне больше нравится отношение израильтян к этой проблеме. Но выбор сегодня за руководством Украины. А оно молчит.

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Джерело: блог Борислава Берези

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