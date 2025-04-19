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Поліг біля села Рижівка на Сумщині. Згадаймо Костянтина Козака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг біля села Рижівка на Сумщині. Згадаймо Костянтина Козака
Костянтин Козак воював на Донеччині та Сумщині, був водієм стрілецького відділення
колаж: glavcom.ua

Про свою службу чоловік рідним багато не розповідав

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Козака.

7 квітня 2025 року захисник України, солдат Костянтин Козак, загинув біля села Рижівка на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду

Костянтин Козак народився 4 травня 1970 року у Костополі. Навчався у школі №4, потім – у Костопільському профтехучилищі (нинішній будівельно-технологічний коледж). Після закінчення навчання деякий час працював на тодішньому домобудівному комбінаті. Одружився, народилася донька. З часом Костянтин став водієм великовантажних автомобілів, перевозив вантажі на далекі відстані.

У червні 2024 року Костянтина Козака призвали на військову службу. Пройшов півторамісячне навчання на військовому полігоні, а далі водієм стрілецького відділення – на передову. Спочатку була Донеччина, потім Сумщина.

Костянтина Козака призвали на військову службу у червні 2024 року
Костянтина Козака призвали на військову службу у червні 2024 року
фото: Костопільська міська рада/Facebook

Про свою службу чоловік дружині багато не розповідав. 7 квітня 2025 року солдат Костянтин Козак загинув біля села Рижівка на Сумщині.

«Мій чоловік був розважливий, чуйний, справжня опора нашої сім’ї. Ми виростили доньку, нашому онуку вже п'ять років. Мені дуже важко усвідомити, що його вже немає», – сказала дружина Костянтина Козака Лариса Іванівна.

Полеглого героя відспівали у соборі Петра і Павла в Костополі. На майдані Т.Г.Шевченка з ним попрощалися рідні, друзі, колеги, представники міської влади, священники.

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Прощання із захисником України Костянтином Козаком
фото: Костопільська міська рада/Facebook

Поховали військовослужбовця 10 квітня 2025 року на кладовищі «Нове» в Костополі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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