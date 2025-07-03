США припиняють постачання Україні ракет для ППО. Що це означає?

Про наслідки призупинення постачання американського озброєння

• 1 •

Розбиті міста, включно з Києвом. Розбиті виробництва, логістика, командні пункти, для того щоб зменшити сили на фронті.

На партнерів по континенту можна не розраховувати. Європейці проспали ці 3.5 роки.

Антидепресанти європейських чиновників досі не дозволяють їм вийти зі стадії заперечення. Ракет виробляють мало, дають ще менше.

• 2 •

Демонстрація партнерства між США та Росією. Мовляв давайте дружити разом проти Китаю.

А українці, їх інтереси? Якось перетерплять.

• 3 •

Примус до поступової капітуляції. Коли по містам почнуть летіти сотні балістичних ракет і тисячі дронів.

І коли все це буде неможливо збивати – нам доведеться сідати за стіл переговорів.