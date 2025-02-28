Головна Думки вголос Марія Берлінська
search button user button menu button
Марія Берлінська учасниця бойових дій, громадська діячка

Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Світ пробачає що завгодно, але не пробачає слабкість»
фото: пресслужба 93 ОМБР

Час позбуватись залишків іллюзій. І час любити своїх

Пам'ятаю 90-ті, початок 2000-их. Це був час, коли отримати освіту, кар'єру в Москві вважалось престижним. Спочатку прагнули визнання там, а потім повертались сюди як на лаврах. Весь шоу-бізнес, політтехнологи, звичайні комерсанти – прагнули туди.

Пам'ятаю час, коли тихий, скрадливий образ кегебіста Путіна асоціювався з кіношним Штірліцом. Такий собі інтелігентний спецагент, який служив в Германії.

І багато хто хотів щоб в нас був схожий президент. Час показав, що це просто одержимий і смішний ботоксний маньяк.

Пам'ятаю час, коли я сама в 2014 пішла добровольцем, і думала що десь на горі є мудрі дяді. Міністри і генерали, вони підготувались до війни, вони знають як її вести, в них є план.

Пам'ятаю, як за кілька років роботи на фронті та у волонтерстві позбулась залишків іллюзій. Часто люди які знали і чомусь могли навчити це були афганці, або ті хто воював вже хоча б кілька місяців.

А дяді в Києві вміли надриватись на ефірах в пафосних промовах. Але під реальний вогонь вони не приїжджали. І плану в них не було.

Пам'ятаю, як в 2022 на початку вторгнення я намагалась передати це знання своїм друзям.

Найцінніше знання – там немає ніяких мудрих дядь, забудьте.

І ніяких хитрих планів теж немає.

Розумні люди там трапляються, але це радше приємне виключення.

Забудьте, що вас хтось знає як захистити і захистить. Найстарший дорослий тепер ми.

Пам'ятаю, як навіть найближчі друзі спершу не хотіли у все це вірити, і ховались від моїх описів ситуації в теплі ванни арестовича і компанії подібних «експертів».

Пам'ятаю, як сотні коментаторів розказували мені, що не можна говорити США та Європі правду – що рівень допомоги критично недостатній, зброя часто стара, неякісна, неробоча. Що треба просто кланятись.

Просили не писати мене в перші місяці вторгнення пости, що потрібна серйозна зброя,а не лише Джавеліни для партизанської війни. І перша серйозна зброя з США зайшла аж через 4 (!) місяці після вторгнення.

Пам'ятаю, як відстоювала українську позицію в найвищих кабінетах НАТО. Як ми пояснювали чиновникам Пентагону, що їхня зброя часто  велика іллюзія.

Наприклад ми отримали Ескалібурів на суму 750 мільйонів доларів, вартість одного снаряду 100К доларів. Але через російський РЕБ влучав лише кожен 19-ий снаряд. Тобто влучання коштувало майже 2 мільйони доларів. Інші заривались в землю. І це лише один приклад, таких прикладів десятки, сумарно на мільярди.

Ось так чиновники в США з певними оборонними компаніями списували зброю. А на «гроші для України» просто контрактували нову. Тобто гроші з США переважно нікуди не йшли – робочі місця, податки і нова зброя.

Ну і давали не те, що ми просили, а те що самі хотіли.

Пам'ятаю як мені казали, що не можна сперечатись з США, не можна відповідати Трампу, якщо він озвучує недостовірні дані: «Україна отримала від США 500 мільярдів!»

Ну насправді разів в десять менше, і то більша частина цих коштів лишилась в американській економіці. «Не кажи цього, ми залежні від Вашингтона, треба просто дякувати».

Пам'ятаю яким шоком для багатьох стало те, що певні дорослі і серйозні західні політики можуть втупу найобувати як рекетири за гаражами в наші 90-ті.

Так можуть, бо політики всюди політики. Переважно це безпринципні, хитрі бандюки, не більше того.

Пам'ятаю, як  в нас все більше почала проявлятися гідність. Коли в нашу землю лягли найдостойніші з нас ми поступово перестали гнути спину в рабських поклонах – чи то в сторону Москви, чи в сторону Вашингтона.

Ми стали іншими. Ми заставили з собою рахуватися. В першу чергу тому, що почали самі себе поважати. І поважати своїх людей більше, ніж будь яких диктаторів.

Єдині непорушні гарантії безпеки для нас – це сильні ми. Світ пробачає що завгодно, навіть масові військові звірства. Але світ не пробачає слабкість.

Якщо ми хочемо жити, і жити на цій землі – ми мусимо стати ще сильнішими.

Ми створили одну з найсильніших армій світу, створюємо одні з кращих спецслужб. І ми точно не будемо повертатись в  колективний комплекс меншовартості, в запопадливе повзання до Москви чи Вашингтона. Через цей тотальний біль і страх ми переродились.

Ми тепер не такі як раніше. Біль зробив нас сильними,  страх додав сміливої, веселої злості.

А пам'ять про тисячі закатованих рідних - нагадала, як ми любимо дихати свободою.

Пам'ятаю, як ми почали остаточно позбавлятись іллюзій і розуміти,  що тепер ми найстарший дорослий в кімнаті світу.

Ми ніколи не думали що це буде наша роль, завжди хотіли просто мирного життя, а не світового лідерства.

Час позбуватись іллюзій і просто працювати з такими ж людяними як ми по всьому світу, не вірити в старі міфи, про високочолих мудреців, які знають куди рухати світ. Бо їх не існує.

Час  просто вірити в себе та таким же достойним, сильним людям. І далі разом крутити цю планету.

Політичні гопники з різних країн будуть пробувати тут щось віджати, щоб виглядати сильними перед своїми племенами. І це нормально, так було завжди.

Вони просто іноді досі не розуміють, з ким розмовляють. Цей народ 11-ий рік б'ється з ядерним гігантом. І шле російський воєнний корабель на хуй.

В умовах де будь яка європейська армія під таким натиском вже дійсно впала би за лічені тижні.

А ми стоїмо. І саме з позиції сили ми будемо вести переговори. Ця війна пішла не по російським початковим планам, а по нашим.

І саме тому перемир'я теж має бути на наших умовах. Виключно на наших.

Час позбуватись залишків іллюзій. І час серцем любити своїх.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя податки армія війна гроші бізнес військові Україна президент переговори українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд вніс зміни у правила перетину державного кордону
Уряд змінив правила перетину кордону для деяких чоловіків
Вчора, 13:14
Під час роботи Ірини було розроблено та ухвалено новий закон «Про страхування»
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
26 лютого, 04:41
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
Якщо «Укрзалізниця» підвищить тарифи на вантажі, вона отримає ще більші збитки – Асоціація виробників феросплавів
25 лютого, 12:58
Генасамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
25 лютого, 09:08
Зеленський повідомив, що завтра буде важливий саміт
Зеленський повідомив, які країни мають брати участь у перемовинах щодо війни
23 лютого, 16:55
Рішення про зниження цін на ліки було ухвалене на засіданні РНБО 12 лютого
Фармринок на межі змін. ЗМІ розбираються, чи все однозначно з новими правилами регулювання
18 лютого, 14:57
Любов Любчик: «Роль українського вчителя в діаспорі на сьогодні є державотворчою»
«Втрати шалені». Світовий Конґрес українців попередив про критичну ситуацію з освітою дітей-біженців
14 лютого, 14:58
Артіс Пабрікс зауважив, що призовники у Латвії отримують €600 на місяць
«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни
5 лютого, 08:29
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20653 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 1 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
1 лютого, 09:07

Марія Берлінська

Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці
Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці
Як правильно програти війну?
Як правильно програти війну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
13K
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
5067
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослушки у справі Комарницького
5016
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
4297
Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua