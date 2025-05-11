Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ

З березня 2025 року Андрій Білецький почав формувати один з перших корпусів Сил оборони

Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі

Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, стане лабораторією змін. Він створив «Азов» і Третю штурмову бригаду, їхній кращий досвід буде втілено у корпусі. Про це пише NV у першому матеріалі проєкту «Комкори».

«Білецький – лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар'єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями» – запевняє Юрій Бутусов, військовий журналіст та головред «Цензор.Нет».

Для Білецького шлях на війну почався з СІЗО, де його утримував режим Януковича. У перші дні після визволення він створив партизанський загін «Чорний корпус» для захисту Харкова від російських диверсантів. Звідти бере початок історія «Азову», з яким Білецький командував звільненням Маріуполя, Марʼїнки, Широкиного.

У 2022 році він долучився до ризикованої операції, спланованої ГУР, ЗСУ та ветеранами «Азову» – спроби прориву до Маріуполя. Створив Третю штурмову бригаду, що нараховує близько 10 тис. бійців та офіцерів. Вона демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

При її створенні Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі командність, ініціативність, саморозвиток і «роби як я». У його підрозділі відчутний акцент на людей.

«Ми не просто підрозділ, ми майже сімейна організація. Це створює власний стиль, власну етику й навіть візуальну ідентичність», – пояснив NV колишній комбриг.

Ефективність цього підходу видно по результатах. Американський військовий аналітик Роб Лі зазначив виняткові показники Третьої штурмової в боротьбі з дронами: до прикладу, за останні шість місяців вона знищила понад 220 російських БПЛА, серед яких 40 Zala та 29 Supercam. Це, на думку експерта, демонструє глибоку інтеграцію протидронових засобів у бойові підрозділи – рівень, який зрідка досягається навіть у найсильніших арміях світу.

Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі. Але після формування управління корпусу до неї приєднають інші підрозділи. Білецький підкреслює: його корпус – не просто нова структура, а лабораторія змін.

«Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним», – пояснює комкор.

Своєю чергою Бутусов пояснює, як тільки бюрократичні процеси будуть завершені, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку і стабілізувати фронт. Він впевнений, що це значно вплине на перебіг бойових дій: «Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко».