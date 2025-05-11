Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
З березня 2025 року Андрій Білецький почав формувати один з перших корпусів Сил оборони
фото: 3 ОШБр

Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі

Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, стане лабораторією змін. Він створив «Азов» і Третю штурмову бригаду, їхній кращий досвід буде втілено у корпусі. Про це пише NV у першому матеріалі проєкту «Комкори».

«Білецький – лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар'єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями» – запевняє Юрій Бутусов, військовий журналіст та головред «Цензор.Нет». 

Для Білецького шлях на війну почався з СІЗО, де його утримував режим Януковича. У перші дні після визволення він створив партизанський загін «Чорний корпус» для захисту Харкова від російських диверсантів. Звідти бере початок історія «Азову», з яким Білецький командував звільненням Маріуполя, Марʼїнки, Широкиного.

У 2022 році він долучився до ризикованої операції, спланованої ГУР, ЗСУ та ветеранами «Азову» – спроби прориву до Маріуполя. Створив Третю штурмову бригаду, що нараховує близько 10 тис. бійців та офіцерів. Вона демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

При її створенні Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі командність, ініціативність, саморозвиток і «роби як я». У його підрозділі відчутний акцент на людей.

«Ми не просто підрозділ, ми майже сімейна організація. Це створює власний стиль, власну етику й навіть візуальну ідентичність», – пояснив NV колишній комбриг.

Ефективність цього підходу видно по результатах. Американський військовий аналітик Роб Лі зазначив виняткові показники Третьої штурмової в боротьбі з дронами: до прикладу, за останні шість місяців вона знищила понад 220 російських БПЛА, серед яких 40 Zala та 29 Supercam. Це, на думку експерта, демонструє глибоку інтеграцію протидронових засобів у бойові підрозділи – рівень, який зрідка досягається навіть у найсильніших арміях світу.

Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі. Але після формування управління корпусу до неї приєднають інші підрозділи. Білецький підкреслює: його корпус – не просто нова структура, а лабораторія змін.

«Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним», – пояснює комкор.

Своєю чергою Бутусов пояснює, як тільки бюрократичні процеси будуть завершені, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку і стабілізувати фронт. Він впевнений, що це значно вплине на перебіг бойових дій: «Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко».

Читайте також:

Теги: Андрій Білецький фронт війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
Індія атакувала Пакистан ракетами, а у відповідь отримала початок військової операції
Вчора, 04:24
Журовій не сподобалося звернення України до МОК щодо Мельникової
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
1 травня, 11:44
Трамп задумався про вихід із мирних переговорів через їхню складність
Трампа підозрюють у бажанні вийти з переговорів щодо України – Times
1 травня, 07:58
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей
Скільки дітей мають народжувати українки, аби уникнути катастрофи: пояснення демографа
21 квiтня, 16:02
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
18 квiтня, 11:35
Повітряна тривога у столиці тривала менше години
Повітряна тривога у столиці тривала менше години
18 квiтня, 07:50
РФ з початку року втратила в Україні 22217 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 квiтня, 07:35
У знищеному Бахмуті розвішують російські плакати
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
16 квiтня, 06:22
День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
5 травня, 10:37

Суспільство

Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
Фотоапарати, мотоцикли, магнітофони... Історик розповів, яку техніку отримали українців завдяки репараціям після Другої світової
Фотоапарати, мотоцикли, магнітофони... Історик розповів, яку техніку отримали українців завдяки репараціям після Другої світової
«Укрзалізниця» перейменувала поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну
«Укрзалізниця» перейменувала поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну
У Польщі знайдено мертвим українця
У Польщі знайдено мертвим українця
Швидко опанував управління дронами та був ефективним оператором. Згадаймо Ростислава Босого
Швидко опанував управління дронами та був ефективним оператором. Згадаймо Ростислава Босого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
131K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
105K
Не буде ніякого перемир'я
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
76K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
21K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua