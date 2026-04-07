Марія Берлінська учасниця бойових дій, громадська діячка

Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву

Ніч, Київ і таксист з Росії
Розмова, яка змінює уявлення

Таксист з Росії. Пізній вечір, не встигаю на метро, викликаю таксі.

У додатку з'являється профіль драйвера – високий рейтинг, 17 тисяч поїздок. Сідаю, їдемо. Водій перепитує адресу, російською. Тою самою російською, яку я не сплутаю ні з чим. Ні з русифікованим Харковом, ні з Дніпром чи Донбасом. Російська з Росії. Він пробує вставляти українські слова, але з перших же нот я все розумію.

Ми їдемо крізь пусте, темне місто, через повітряну тривогу в нього не працює навігатор.

– Бачу їдете без навігації, давно в Києві?

– С августа 2014 года.

– Чому вирішили переїхати?

– По политическим мотивам.

– З Росії? – питаю одразу в лоб.

– Да, Самара. Поволжье. Но украинский я чудово разумєю.

– Не хотілось жити при Путіні?

І тут він видає на одному видиху:

– Я про Путина все понял еще в 2004 году. Что это упырь, и много крови попьет. Мы ходили на протесты. Я ходил годами, старался не молчать. Только нас там таких одна сотая процента. Им там не нужна свобода. Нужен царь батюшка, чтоб за них все решал. Я лично знал Немцова. Слили все наши протесты тогда. И Навальный козел тоже слил. Хотели договариваться з властью. А о чем договариваться с людоедами? Свобода просто так не дается, за свободу надо платить кровью.

Только вы украинцы смогли и показали нам всем что такое свобода. А в Хабаровском крае были митинги за Фургала только потому, что там Зеленый клин, опять же украинцы выходили на протесты. Но основная масса в РФ просто рабы. Они не понимают что такое свобода. У вас тут есть свои проблемы. Но у вас тут свобода, настоящая. По сравнению с Путинской Россией земля и небо. Вы не представляете какое это счастье после огромной тюрьмы выйти к вам на свободу.

– Ви припускали, що буде повномасштабне вторгнення?

– Нет. У меня нет иллюзий по поводу российской власти. Но даже мне это было невозможно представить. Просто потому что это не логично. Человек в здравом уме никогда бы на это не пошел. Плюс на такой фронт он должен был скопить раза в три больше сил.

И вообще у вас был шанс быстро победить в первые годы, если бы запад дал вовремя оружие. И если бы партнеры так агрессивно не толкали все ваше руководство биться лбом в сторону Крыма. Но то что вы отстояли, удержали страну изначально почти без помощи, без оружия – это чудо. Я вижу в этом Божий промысел.

А вообще старый миропорядок рушится, войны только начинаются. Я очень рад, что Украина научилась воевать. Очень жаль что такой ценой, реки крови выпил упырь. И еще много попьет. Но теперь вы одна из самых сильных армий мира. Если Путину оденут белые тапки надеюсь больше никто к вам не полезет. А вообще украинцы особенный народ.

– Що ви маєте на увазі, чим особливий?

– Ну видите столько у меня тысяч поездок? Тысяч тридцать украинцев я видел за эти годы, с многими разговаривал. Вы очень добрый народ. Иногда даже слишком, доверчивый. И вольнолюбивый. Отважные просто безумно. Многие народы даже думать боятся о том, что вы каждый день делаете. Никому не позволите рассказывать как вам тут жить – мы тут сами разберемся. Не пустите чужака вами править. Тем более m0¢k*ля, да?!)

На цих словах він сміється. А я ставлю йому високий рейтинг, даю гарні чайові і кажу, що в нього все добре з навігацією. Навіть коли повітряна тривога у всьому світі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
