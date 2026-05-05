Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів

«Локомотив» та «Авангард» перебувають в Омську і не можуть вилетіти в Ярославль через те, що там закрили аеропорт

Пропагандисти повідомляють, що визначення фіналіста російської Континентальної хокейної ліги перебуває під загрозою зриву через атаку дронів. Про це інформує «Главком».

Сьому вирішальну гру півфінальної серії між «Локомотивом» та «Авангардом» можуть перенести до Єкатеринбурга. За даними пропагандистів обидві команди застрягли в Омську і не можуть вилетіти в Ярославль через те, що там тимчасово закрили аеропорт. Причина – загроза атаки дронів.

Наразі розглядаються два сценарії. Або заключну зустріч серії перенесуть на іншу дату, але залишають у Ярославлі. Або гра пройде у Єкатеринбурзі.

