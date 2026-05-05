Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів

Артем Худолєєв
У гравці «Локомотива» виникли проблеми через атаки дронів

«Локомотив» та «Авангард» перебувають в Омську і не можуть вилетіти в Ярославль через те, що там закрили аеропорт

Пропагандисти повідомляють, що визначення фіналіста російської Континентальної хокейної ліги перебуває під загрозою зриву через атаку дронів. Про це інформує «Главком».

Сьому вирішальну гру півфінальної серії між «Локомотивом» та «Авангардом» можуть перенести до Єкатеринбурга. За даними пропагандистів обидві команди застрягли в Омську і не можуть вилетіти в Ярославль через те, що там тимчасово закрили аеропорт. Причина – загроза атаки дронів.

Наразі розглядаються два сценарії. Або заключну зустріч серії перенесуть на іншу дату, але залишають у Ярославлі. Або гра пройде у Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

«Наші тренери набагато сильніші». Хвостенко порівняла українських та іноземних фахівців у біатлоні
Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів
«Мене здивувала позиція міністра спорту». Гераскевич – про позбавлення Бубки звання Герой України
Став відомий склад юнацької збірної України на турнір розвитку УЄФА
Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
Легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів
