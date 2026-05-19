Удар по Прилуках: у лікарні помер 15-річний хлопець

У Прилуках внаслідок ракетного удару РФ загинули люди

Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Серед загиблих – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм.

Також зазнали поранень 29 людей.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинули та постраждали люди.

Як повідомлялося, у Прилуках на Чернігівщині унаслідок ракетної атаки російських загарбників зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр».

До слова, російські війська атакували приватний сектор в селищі Шевченкове Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще три постраждали.

Зокрема, унаслідок атаки російських дронів на Хмельниччині зазнав пошкоджень елеваторний комплекс компанії «Кернел». Ніхто зі співробітників підприємства не постраждав. Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.