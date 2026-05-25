Росіяни скинули авіабомбу на будинок у Дружківці: є загибла і поранені
Удар стався 24 травня близько шостої вечора: ФАБ-250 з УМПК поцілила у багатоквартирний будинок
Увечері 24 травня російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал Дружківки на Донеччині. ФАБ-250 з модулем планування УМПК влучила у багатоквартирний будинок: загинула 70-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Донецької області.
Хто постраждав
Серед поранених – чоловік і чотири жінки віком від 40 до 73 років. Усі дістали мінно-вибухові травми. Остаточні наслідки удару правоохоронці ще встановлюють.
Кримінальне провадження
Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування. Удар по цивільному кварталу кваліфіковано за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – як воєнний злочин. Розслідування триває.
Нагадаємо, 24 травня ворог завдав по Україні щонайменше 82 авіаційних удари, скинувши 255 керованих авіабомб.
До слова, ФАБ-250 з модулем УМПК – одна з найпоширеніших авіабомб, якими Росія б'є по українських містах. Аналітики ISW зазначають, що КАБи дозволяють російській авіації вражати цілі з великої відстані, тримаючи літаки поза зоною досяжності українського ППО.
Коментарі — 0