Росіяни скинули авіабомбу на будинок у Дружківці: є загибла і поранені

Удар стався 24 травня близько шостої вечора: ФАБ-250 з УМПК поцілила у багатоквартирний будинок

Увечері 24 травня російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал Дружківки на Донеччині. ФАБ-250 з модулем планування УМПК влучила у багатоквартирний будинок: загинула 70-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Хто постраждав

Серед поранених – чоловік і чотири жінки віком від 40 до 73 років. Усі дістали мінно-вибухові травми. Остаточні наслідки удару правоохоронці ще встановлюють.

Кримінальне провадження

Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування. Удар по цивільному кварталу кваліфіковано за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – як воєнний злочин. Розслідування триває.

Дружківка – прифронтове місто на півночі Донецької області. До лінії фронту звідси залишається близько десяти кілометрів. З серпня 2025 року в місті діє обов'язкова евакуація сімей з неповнолітніми дітьми. За даними місцевої влади, у громаді наразі залишається близько 32 тисяч цивільних. Місто регулярно потрапляє під авіаційні та артилерійські обстріли: пошкоджені житлові будинки, школи та дитячі садки.

Нагадаємо, 24 травня ворог завдав по Україні щонайменше 82 авіаційних удари, скинувши 255 керованих авіабомб.

До слова, ФАБ-250 з модулем УМПК – одна з найпоширеніших авіабомб, якими Росія б'є по українських містах. Аналітики ISW зазначають, що КАБи дозволяють російській авіації вражати цілі з великої відстані, тримаючи літаки поза зоною досяжності українського ППО.