Саудівська Аравія зробила хід конем. Ер-Ріяд запропонував Ірану пакт про ненапад

Саудівська Аравія почала формувати новий баланс сил у регіоні

Саудівська Аравія запропонувала укласти регіональний пакт про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном. Ініціатива має стати основою для післявоєнної стабільності в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Саудівська ініціатива щодо нового безпекового пакту

За даними видання, Ер-Ріяд пропонує створити механізм безпеки за аналогією з Гельсінськими угодами 1975 року, які допомогли знизити напругу в Європі під час Холодної війни.

Документ має передбачати взаємні гарантії ненападу, зменшення ризику нових конфліктів та надання Ірану певних міжнародних гарантій безпеки.

Західні дипломати повідомили FT, що Саудівська Аравія вже активно обговорює цю ідею з європейськими державами та країнами Перської затоки. Частина європейських столиць вже підтримала пропозицію.

Побоювання арабських держав після війни

За словами співрозмовників видання, держави регіону побоюються, що після завершення війни Іран залишиться ослабленим, але водночас збереже потенціал загрози для сусідів. Крім того, частина арабських країн занепокоєна можливим посиленням впливу Ізраїлю на Близькому Сході.

Розбіжності між країнами Перської затоки

Financial Times також пише про розбіжності між державами Перської затоки, зокрема між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Причинами суперечок називають різне бачення майбутнього регіону та економічну конкуренцію між двома країнами.

Двоє дипломатів висловили сумнів, що ОАЕ погодяться приєднатися до майбутнього пакту, оскільки Абу-Дабі прагне поглиблювати відносини з Ізраїлем після війни проти Ірану.

При цьому ініціатива Саудівської Аравії наразі не передбачає участі Ізраїлю. За даними FT, причиною є неможливість посадити за стіл переговорів Іран та Ізраїль одночасно.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія наприкінці березня здійснило серію непублічних військових операцій на іранській території. Як повідомляв Reuters, ці дії стали прямою відповіддю на попередні атаки по саудівських об'єктах під час масштабного протистояння на Близькому Сході.

За інформацією джерел, удари виконали військово-повітряні сили королівства, дотримуючись принципу «око за око». Конкретні цілі атак залишаються невідомими, оскільки офіційний Ер-Ріяд уникає підтверджень, а Тегеран утримується від офіційних заяв.