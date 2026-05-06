Росія отримала несподіваний бонус через війну навколо Ірану

Єгор Голівець
Стрибок цін на нафту допоміг Кремлю пригальмувати виснаження резервів
фото: Bloomberg

Стрибок цін на нафту дозволив Кремлю вперше за рік повернутися до закупівлі валюти та золота для резервного фонду

Різке зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту на Близькому Сході дало Росії можливість частково стабілізувати бюджет та поповнити резерви, які активно скорочувалися через війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними видання, Росія вперше з червня минулого року відновила закупівлю іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту. Це стало можливим після стрибка цін на нафту, який збільшив доходи російського бюджету.

У травні Міністерство фінансів РФ планує придбати валюту та золото на 110 млрд рублів, або приблизно на $1,5 млрд. У цю суму також включили відкладені операції за березень і квітень.

Відповідно до бюджетного правила Росії, якщо ціна російської нафти перевищує $59 за барель, додаткові доходи спрямовують до Фонду національного добробуту. Якщо ж вартість падає нижче цього рівня, резерви використовують для покриття дефіциту бюджету.

У перші два місяці 2026 року Москва вже витратила близько 419 млрд рублів із фонду через падіння нафтових доходів.

За інформацією Мінфіну РФ, станом на 1 травня доступні активи Фонду національного добробуту становили 3,6 трлн рублів. Це на 14% менше, ніж у січні, та майже на 60% нижче довоєнного рівня.

Раніше російська влада розглядала варіант зниження базової ціни на нафту для бюджетного правила, аби уповільнити скорочення резервів. Однак після нового стрибка цін на нафту реалізацію цього плану вирішили відкласти щонайменше до осені.

«За нашим базовим сценарієм, ми очікуємо, що Національний фонд добробуту зросте приблизно на 12 млрд доларів до кінця року, що з лишком компенсує падіння в 1 кварталі», – заявила економістка з питань Центральної та Східної Європи та Росії Катерина Власова.

Водночас у Кремлі побоюються, що нинішнє покращення може бути тимчасовим. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що головним завданням для Москви залишається забезпечення фінансової стабільності та зменшення залежності бюджету від нафтових доходів.

Додатковим ризиком для Росії вважають можливий вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК. У Москві припускають, що такий сценарій може вплинути на баланс світового нафтового ринку та змінити обсяги поставок.

Нагадаємо, що Японія вперше за тривалий час відновила імпорт російської сирої нафти для забезпечення стабільності внутрішнього ринку енергоносіїв. Танкер із партією нафти пришвартувався до нафтопереробного заводу компанії Taiyo Oil у місті Імабарі. Сировину планують переробити на бензин та інші види нафтопродуктів. За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, закупівлю здійснили на запит уряду в межах заходів із диверсифікації джерел постачання.

