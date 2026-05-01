Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
Японія вперше відкриває шлях до прямих поставок зброї для ЗСУ
Послаблення Японією правил експорту озброєнь відкриває шлях до переговорів про можливі поставки військового обладнання Україні, що в майбутньому може суттєво посилити обороноздатність Києва. Про це заявив посол України в Японії Юрій Лутовінов, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Нові можливості для співпраці
За словами посла, рішення уряду прем'єр-міністерки Санае Такаічі щодо спрощення експортних правил є «теоретично дуже великим кроком вперед». Хоча Японія все ще зберігає контроль над експортом у зони конфлікту, нові правила передбачають винятки для випадків, що відповідають інтересам безпеки Токіо.
Лутовінов зазначив, що Україна розглядає можливість залучення японських інвестицій для розробки власної системи протиповітряної оборони. Це дозволило б зменшити залежність від американських ракет Patriot, які зараз перебувають у дефіциті.
«У нас є всі необхідні промислові потужності, але нам потрібні кошти», – наголосив дипломат.
Технологічний обмін та дрони
Окремим напрямком співпраці може стати диверсифікація джерел постачання електроніки для українських дронів, де зараз домінують компоненти китайського виробництва. Україна пропонує Японії об’єднати зусилля: поєднати японські технології з українським бойовим досвідом для створення висококласних оборонних продуктів.
Також обговорюється участь Японії у програмі НАТО PURL, яка фінансує закупівлю обладнання для ЗСУ. Минулого року до цього механізму вже приєдналися Австралія та Нова Зеландія, які не є членами Альянсу.
Безпековий контекст
Японія пов’язує долю України з власною безпекою, побоюючись, що успіх російської агресії може спровокувати Китай до аналогічних дій щодо Тайваню. Прем'єрка Такаічі продовжує курс на найбільше військове будівництво країни з часів Другої світової війни, підкреслюючи невіддільність безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.
Для початку офіційних поставок озброєння Україні необхідно буде укласти з Токіо угоду про передачу оборонних технологій. Наразі Японія має такі домовленості з 18 країнами, серед яких Німеччина, Австралія та Філіппіни.
Нагадаємо, Японія від початку повномасштабного вторгнення надавала Україні переважно нелетальну допомогу: бронежилети, каски, генератори та гуманітарні вантажі. Поступова відмова Токіо від суворої пацифістської політики розпочалася за часів прем'єра Фуміо Кісіди, який неодноразово застерігав, що «сьогоднішня Україна може стати завтрашньою Східною Азією». У жовтні 2025 року новий уряд Санае Такаічі активізував процес перегляду оборонної стратегії на тлі зростаючої напруги в регіоні.
Раніше повідомлялося, що через загрози з боку КНР та нестабільність партнерства зі США, Японія вперше дозволила експорт летальної зброї. Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі офіційно скасувала відповідні обмеження, що відкриває шлях до глибшої військово-технічної співпраці Токіо з іншими державами.
