Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості

Валерія Поліщук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
фото: twitter.com/oleksiireznikov

Японія вперше відкриває шлях до прямих поставок зброї для ЗСУ

Послаблення Японією правил експорту озброєнь відкриває шлях до переговорів про можливі поставки військового обладнання Україні, що в майбутньому може суттєво посилити обороноздатність Києва. Про це заявив посол України в Японії Юрій Лутовінов, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нові можливості для співпраці

За словами посла, рішення уряду прем'єр-міністерки Санае Такаічі щодо спрощення експортних правил є «теоретично дуже великим кроком вперед». Хоча Японія все ще зберігає контроль над експортом у зони конфлікту, нові правила передбачають винятки для випадків, що відповідають інтересам безпеки Токіо.

Лутовінов зазначив, що Україна розглядає можливість залучення японських інвестицій для розробки власної системи протиповітряної оборони. Це дозволило б зменшити залежність від американських ракет Patriot, які зараз перебувають у дефіциті.

«У нас є всі необхідні промислові потужності, але нам потрібні кошти», – наголосив дипломат.

Технологічний обмін та дрони

Окремим напрямком співпраці може стати диверсифікація джерел постачання електроніки для українських дронів, де зараз домінують компоненти китайського виробництва. Україна пропонує Японії об’єднати зусилля: поєднати японські технології з українським бойовим досвідом для створення висококласних оборонних продуктів.

Також обговорюється участь Японії у програмі НАТО PURL, яка фінансує закупівлю обладнання для ЗСУ. Минулого року до цього механізму вже приєдналися Австралія та Нова Зеландія, які не є членами Альянсу.

Безпековий контекст

Японія пов’язує долю України з власною безпекою, побоюючись, що успіх російської агресії може спровокувати Китай до аналогічних дій щодо Тайваню. Прем'єрка Такаічі продовжує курс на найбільше військове будівництво країни з часів Другої світової війни, підкреслюючи невіддільність безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Для початку офіційних поставок озброєння Україні необхідно буде укласти з Токіо угоду про передачу оборонних технологій. Наразі Японія має такі домовленості з 18 країнами, серед яких Німеччина, Австралія та Філіппіни.

Нагадаємо, Японія від початку повномасштабного вторгнення надавала Україні переважно нелетальну допомогу: бронежилети, каски, генератори та гуманітарні вантажі. Поступова відмова Токіо від суворої пацифістської політики розпочалася за часів прем'єра Фуміо Кісіди, який неодноразово застерігав, що «сьогоднішня Україна може стати завтрашньою Східною Азією». У жовтні 2025 року новий уряд Санае Такаічі активізував процес перегляду оборонної стратегії на тлі зростаючої напруги в регіоні.

Раніше повідомлялося, що через загрози з боку КНР та нестабільність партнерства зі США, Японія вперше дозволила експорт летальної зброї. Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі офіційно скасувала відповідні обмеження, що відкриває шлях до глибшої військово-технічної співпраці Токіо з іншими державами.

Читайте також:

Теги: Японія експорт Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети-перехоплювачі до Patriot стають дефіцитними
Дефіцитні ракети до Patriot: як Україні знайти альтернативу?
14 квiтня, 16:30
Виставка «Я сколихнув цей світ» Івана Марчука
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
4 квiтня, 19:03
Зеленський ще раз наголосив, що Україна не може відступити
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
5 квiтня, 16:59
КНДР протестувала тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, систему електромагнітної зброї, вуглецеву бомбу та зенітно-ракетну систему малої дальності
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
9 квiтня, 08:58
Свириденко озвучила план захисту водопостачання
Свириденко розкрила план захисту критичної інфраструктури
9 квiтня, 21:54
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
У ЄС зауважують, що не хочуть послаблювати позиції України
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
22 квiтня, 11:25
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
23 квiтня, 14:23
Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
25 квiтня, 18:59

Суспільство

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua