Війна у повітрі. ЗСУ мають велике досягнення

Нова спроба наступу Московії в повітрі буде подібна до дій навколо Бахмуту

Бачу всі активно обговорюють можливу нову спробу Московії паралельно до поновлення наступальних зусиль на землі також намагатися змінити на свою користь і ситуацію в повітряному вимірі – тобто досягнути можливості вільно використовувати пілотовану авіацію.

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На сьогодні, як відомо, Україна шляхом реалізації стратегії заборони домінування в повітрі (air denial) гарантувала те, що повітряний простір залишається зоною ризику для літаків і гелікоптерів Повітряно-космічних сил Московії.

Це направду дуже велике досягнення Повітряних сил ЗСУ та ППО Сухопутних військ якому виділяють менше уваги ніж нашим діям на суші чи на морі. У випадку, якби пілотована авіація Московії могла б вільно працювати в глибині повітряного простору, то нам було б в рази важче ефективно реалізувати завдання в обороні й наступі на суші та на морі, так само і тил був би набагато більш вразливим.

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Тому бажання Московії захопити домінування в повітрі зрозуміле – без можливості вільно застосовувати пілотовану авіацію в інтересах наземних угрупувань, цілей нового наступу буде важко досягнути.

Але є сумніви, що спроби Московії досягнути успіхів в повітряному домені будуть більш результативними ніж рік тому. Нічого за цей рік не покращилося для ПКС Московії – в плані розвідки і дорозвідки цілей, координації якісного застосування значних сил із метою подолати ППО, використання комплексних тактик подавлення ППО.

Схоже на те, що нова спроба наступу Московії в повітрі буде подібна до дій навколо Бахмуту – спроба взяти банальною кількістю, перевантаживши нашу ППО.