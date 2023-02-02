Придбання неякісних бронежилетів. Суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони

Хмельницький може вийти під заставу, проте сума поки не відома

Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

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Зазначається, що Хмельницький може вийти під заставу. Проте суму застави прокуратура не розголошує. Відомо тільки, що цю суму Офіс генпрокурора вважає замалою, тому вже оскаржив рішення.

У той же час співрозмовник у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про 26 млн грн.

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Раніше повідомлялося, що Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 млн грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Після цього Міноборони знову потрапило у центр скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією.