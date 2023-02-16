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Нічна атака на Україну: названо кількість ракет, знищених на півдні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: названо кількість ракет, знищених на півдні
Ракети випустив російський корабель з акваторії Чорного моря
фото з відкритих джерел

Ворожі ракети знищено над Миколаївщиною та Херсонщиною

У ніч на 16 лютого сили ППО знищили вісім ворожих ракет над півднем України. Про це повідомляють українські військові.

Зокрема, шість ворожих ракет типу «Калібр» знищено над Миколаївщиною та дві – над Херсонщиною.

Усі вісім ракет випустив російський корабель з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого сирени повітряної тривоги лунали у багатьох регіонах України.

Під час тривоги вибухи прогриміли на Львівщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харкові.

Зокрема, на Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

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Теги: Херсонщина Миколаївщина ЗСУ окупанти війна росія ракета

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