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Повітряні сили назвали цілі, по яких планує бити Росія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили назвали цілі, по яких планує бити Росія
фото ілюстративне

Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку повномасштабного вторгнення

У Кремля є цілий список об’єктів України, які атакують окупанти під час ракетних обстрілів. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Еспресо».

Речник зазначив, що росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку повномасштабного вторгнення.

«Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку агресії. У агресора є список цілей – це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура», – зазначив Ігнат. 

Також Ігнат підкреслив, що потрібно посилювати нашу ППО і це розуміють й наші західні партнери та роблять певні кроки.

«Рамштайн» показав, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю, яку зараз опановують наші спеціалісти. Темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки», – підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Залужний назвав напрямки, звідки росіяни вночі запускали ракети по Україні.

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Теги: війна росія окупанти Україна ракета

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