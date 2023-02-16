Повітряні сили назвали цілі, по яких планує бити Росія

Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку повномасштабного вторгнення

У Кремля є цілий список об’єктів України, які атакують окупанти під час ракетних обстрілів. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Еспресо».

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Речник зазначив, що росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку повномасштабного вторгнення.

«Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку агресії. У агресора є список цілей – це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура», – зазначив Ігнат.

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Також Ігнат підкреслив, що потрібно посилювати нашу ППО і це розуміють й наші західні партнери та роблять певні кроки.

«Рамштайн» показав, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю, яку зараз опановують наші спеціалісти. Темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки», – підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Залужний назвав напрямки, звідки росіяни вночі запускали ракети по Україні.