Російська армія влаштувала чергове самогубство

Це вже, навіть, не руська рулетка

Я так розумію, що росіянам дуже кортить перейменувати Вугледар у Чорнобаївку... судячи зі всього, вони просто жити без цього топоніму не можуть... причому, буквально

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Я не знаю, хто там командує російським угрупуванням на Вугледарському напрямку, але робить він те, якось «по-дебільному»...

Чергову автоколону росіян в селі Микільске, з боку якого вони продовжують намагатися прорватися у Вугледар, з боєприпасами та особовим складом українська арта рознесла на друзки... Десь 12-13 ватажівок було розбито та спалено вщент, ще пара одиниць ББМ додатково... як-то кажуть, «згоріла по місцю»... кількість задвухсотенних тушок - уточнюється...

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Вони якось дуже «затейливо» граються із смерттю в «орлянку»... розїжаючи в зоні ефективної дії артилерії та навіть інших засобів ураження ЗСУ у скупчених, добре помітних здалеку колонах. Я розумію, що наказ є наказ... але це вже, навіть, не руська рулетка, це якесь сезонне самогубство лемінгів...