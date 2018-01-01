Про ситуацію з військовим, який зарізав цивільного на зупинці у Києві

Чому обов'язково «АТО»шник - хіба цивільний «ботанік», роздратований чимсь попередньо, не міг вдарити когось ножем за хамство?

Мушу й собі сказати кілька слів про ситуацію з бійцем, який зарізав цивільного. Проблема не в напівміфічному (для мене) посттравматичному синдромі (за майже 4 роки війни не пережила сама і не пережив ніхто з побратимів, тому мені важко судити, наскільки реально його отримати), і взагалі не в окремих категоріях людей, таких як

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство у Києві на зупинці

Чому обов'язково «АТО»шник - хіба цивільний «ботанік», роздратований чимсь попередньо, не міг вдарити когось ножем за хамство?

Мушу й собі сказати кілька слів про ситуацію з бійцем, який зарізав цивільного.

Проблема не в напівміфічному (для мене) посттравматичному синдромі (за майже 4 роки війни не пережила сама і не пережив ніхто з побратимів, тому мені важко судити, наскільки реально його отримати), і взагалі не в окремих категоріях людей, таких як «АТОшники», «маршруточники» тощо.

Проблем насправді у нас три.

Перша. Загальна низька культура населення. Чому обов'язково «АТО»шник - хіба цивільний «ботанік», роздратований чимсь попередньо, не міг вдарити когось ножем за хамство? Отже, навчіться не хамити, спілкуйтеся ввічливо - і гарантовано будете живі і здорові.

Друга. Юридична і, як наслідок, ментальна відсутність у нашому суспільстві війни. Це ненормальна ситуація, коли по одних і тих самих вулицях ходять фронтовики, деякі з яких по два-три роки просиділи на першій лінії; ходять люди, які запросто можуть сказати: «Ми вас туди не посилали», «Задовбали вже зі своєю війною» і т. д., і люди, які щиро вважають, що у перших двох категорій однакові права, в тому числі на свободу слова і самовираження. Сама ця ситуація неминуче провокує конфлікти, деякі з яких закінчуються трагічно.

Шановні поборники тези «Закон має бути один для всіх» (чомусь майже завжди цивільні)! Для того, щоб закон був один для всіх, він має, по-перше, БУТИ. І по-друге, ПРАЦЮВАТИ. Якби після кожної фрази на кшталт «Ми вас не посилали» слідував негайний дзвінок в СБУ, «прийом» ватника, на перший раз профілактична бесіда і запис у які-небудь «списки неблагонадійних» - АТОшник, випадково почувши таке, лише розсміявся б на дивака-самогубця, йому б і на думку не спало бруднити об нього руки. Не наявність, а саме абсолютна безкарність вати породжує оці трагедії.

Третя проблема - періодична поява на вулицях міст п'яних чмів у брудних смердючих камуфляжах, які займаються дрібним криміналом і прикриваються тим, що нібито пройшли війну. На таку поведінку не дають права ні два, ні три, ні десять років на передку, жодні поранення, контузії, ПТРСи і проблеми з родиною. Так що цю публіку - подалі від суспільства одразу ж після вати. Щоб не плямили ім'я і репутацію захисників України.

Джерело: блог Олени Білозерської

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