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Культовий гурт та яскрава зірка! Within Temptation і Jerry Heil випустили спільну пісню

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Jerry Heil та Within Temptation випустили спільну пісню «Sing Like a Siren»
фото: скріншот з відео

Jerry Heil та Within Temptation випустили неочікуваний дует «Sing Like a Siren»

Українська співачка Jerry Heil, яка нещодавно підкорювала сцену Євробачення-2024 разом з alyona alyona, вразила шанувальників неочікуваним дуетом. У п'ятницю, 16 травня, відбулася офіційна прем'єра її спільної пісні з відомим нідерландським рок-гуртом «Within Temptation» під назвою «Sing Like a Siren». Про це повідомляє «Главком».

Ця колаборація стала несподіваним сюрпризом для шанувальників обох колективів. Поєднання сильного та емоційного вокалу Jerry Heil з епічним та атмосферним звучанням Within Temptation створила особливу музичну композицію, що вже підкорює чарти.

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Допис, поширений Within Temptation (@wtofficial)

Як відомо, вокалістка гурту Within Temptation, Шарон ден Адель, відома не лише своїм потужним голосом, але й активною підтримкою України. Шарон ден Адель неодноразово приїздила до України, висловлюючи свою солідарність з українським народом. Її візити мали велике значення для багатьох українців, демонструючи, що світ небайдужий до їхньої боротьби.

Нещодавно Шарон ден Адель випустила документальний фільм, присвячений Україні. Ця стрічка стала ще одним важливим кроком у донесенні правди про події в Україні до світової спільноти. Фільм отримав схвальні відгуки та став ще одним свідченням глибокої емпатії артистки до українського народу.

Within Temptation є однією з найвідоміших та найвпливовіших рок-груп у світі. Їхні альбоми розійшлися мільйонними тиражами, а їхні концерти збирають повні зали по всьому світу. Зважаючи на їхню популярність та вплив, підтримка України з боку Шарон ден Адель є дійсно вагомою. Її голос та дії привертають увагу мільйонів шанувальників по всьому світу, допомагаючи підтримувати інтерес до української ситуації та надихаючи на подальшу допомогу.

Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025.

Перед виступом співачок на екрані з'явилось звернення легендарної співачки Celine Dion, вона звернулась до глядачів та вболівальників конкурсу.

Тоді ж в інтервал-акті відбулось нове звучання переможної пісні Ne partez pas sans moi Селін Діон у виконанні торішніх учасників Євробачення: Jerry Heil, Silvester Belt, Marina Satti та Iolanda.

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Теги: музика Нідерланди Jerry Heil

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